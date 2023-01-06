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الرياضي

بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا

بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا
6 يناير 2023 08:47

 
مدريد (أ ف ب) 

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بلغ أتلتيك بلباو وريال بيتيس دور الـ 16 من كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزهما الكبير تباعاً على إلدنسي من الدرجة الثالثة 6-1، وإيبيسا من الدرجة الرابعة 4-1.
وتناوب على تسجيل سداسية بلباو، الفائز باللقب 23 مرة، كل من الدولي نيكو وليامس «35»، وأليخاندرو بيرنيجر هدفين «41 و65»، وأوير زاراجا «59»، وروبن ماتشادو كوريا خطأ في مرمى فريقه «74»، وإيكر منيان «90».
وسجل الهدف الوحيد للفريق الخاسر ماريو جوتييريس «67».
في المباراة الثانية، ردّ بيتيس على هدف التقدم لمضيفه إيبيسا عبر خوسيه ميجيل أورتنيس «26»، بأربعة أهداف سجلها جميعها في الشوط الثاني بفضل البرازيلي ويليان خوسيه «54»، وإدجار جونساليس «58»، وإيكر موروا كاباليرو خطأ في مرمى فريقه «81»، والفرنسي نبيل فقير «90+3».
واحتاج أوساسونا إلى وقت إضافي لإسقاط ضيفه ناستيك دي تاراجونا 2-1.
وانضمت الأندية الثلاثة إلى برشلونة الذي عانى الأمرين ج للفوز على إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 بعد التمديد. وأتلتيكو مدريد الفائز على أوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق إشبيلية فوزاً ساحقاً على ليناريس 5-صفر.
وكان ريال مدريد فاز بصعوبة على كاسيرينيو للهواة 1-صفر .

كأس إسبانيا
أتلتيك بلباو
ريال بيتيس
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ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
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