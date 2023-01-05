مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن: «مزون» تحلق بكأس الثنايا الأبكار

عبدالله عامر (عجمان)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، التي أقيمت على أرضية ميدان التلة بإمارة عجمان. كما شهد السباقات التي خصصت لفئة الثنايا الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن.

وكسبت «مزون» لمحمد سهيل بن عويضان العامري كأس الثنايا الأبكار المفتوح، بعد وصولها في المركز الأول، حيث قطعت مسافة الشوط الرئيسي في زمن قدره 8:59:3 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «هملول» لسالم عبيد مبارك الكتبي محققاً الناموس وبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وأنهى «هملول» المسافة بزمن بلغ 9:00:3، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: فوز «شواهين» لعبدالله حمد سالم بالعود العامري بالشوط الثالث بتوقيت قدره 9:14:9، وفي الشوط الرابع تألقت «الوسمية» لسالم سيف علي سويلم الكتبي بزمن قدره 9:10:7، وفي الشوط الخامس فاز «جبر» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن قدره 9:12:7، أما الشوط السادس فكان من نصيب «حساس» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن بلغ 9:15:4، والشوط السابع «الثريا» لمعالي علي محمد بن حماد الشامسي بتوقيت قدره 9:19:9، ونال «مروج» لمحمد بخيت حميدي بن برقان لقب الشوط الثامن بتوقيت قدره 9:14:5، وفي الفترة الصباحية نجحت «هملولة» لسيف مصبح بن طوق العليلي في الفوز بأول أشواط الفترة الصباحية للثنايا لمسافة 6 كيلومترات، في توقيت قدره 9:19:01 دقيقة، فيما فازت «سمحة» لهزيم محمد بن هزيم المسافري، بالشوط الثاني في توقيت قدره 9:18:06 دقيقة، (أفضل توقيت).

وحلق «داغر» لراشد سعيد بن علي المزروعي بالشوط الثالث في توقيت قدره 9:22:07، وطار «مخوف» لعبدالله محمد علي بن حمودة الكتبي، بناموس الشوط الرابع، بتوقيت قدره 9:20:01 دقيقة، وفازت «الذاير» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بالمركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت قدره 9:23:02 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من السادس وحتى العاشر عن فوز «هملولة» لعبدالله سهيل بن نصيب العفاري، بتوقيت قدره 9:20:05 دقيقة، وبالشوط السابع فازت «رصاد»، لمحمد سالم بن درويش العامري، بتوقيت قدره 9:26:09 دقيقة، وفي الثامن تألق «النفط» لصالح سهيل بن غصلة العامري، في توقيت قدره 9:17:07 دقيقة، وبرزت «العين» لمعالي علي محمد بن حماد الشامسي، في الشوط التاسع في توقيت قدره 9:22:01 دقيقة، وفي الشوط العاشر كان الفوز من نصيب «خيرة» لسالم سيف علي بن سويلم، بتوقيت زمني قدره 9:27:03 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع عشر فوز «ظبيان» لسالم حمد بن كردوس العامري، و«طوفان» لعلي سعيد بن سالم الرميثي، و«روعة» لحميد بن سعيد النيادي، و«ريهام» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

وتختتم مساء اليوم منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، التي انطلقت في الأول من يناير الجاري، وامتدت على مدار 6 أيام، ويشهد اليوم الختامي في منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل تحديات فئات الكبار الحول والزمول، حيث ستركض نخب الأصايل في الفترتين الصباحية والمسائية بواقع 18 في الصباحية و4 للمسائية جميعها للرموز، وستنطلق الأشواط المسائية مع شوط الزمول المحليات والجائزة شداد إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، وفي الشوط الثاني سيكون الملاك على موعد مع تحدي الحول المحليات والجائزة سيف، بالإضافة إلى 2 مليون ونصف مليون درهم، وفي الشوط الثالث يحصل الفائز بشوط الزمول المفتوح على بندقية، فضلاً عن مليون ونصف مليون درهم، وفي الشوط الأخير والمخصص للحول المفتوح خصصت اللجنة المنظمة للفائز بالمركز الأول سيفاً و5 ملايين درهم.

الناموس لـ «منوه» في مزاينة الثنايا شرايا

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الفائزين في أشواط سن الثنايا ضمن مسابقات اليوم الخامس من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، والمقام في عجمان.

حضر التتويج، عبدالله مبارك المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وأسفرت النتائج في شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة»، عن فوز «منوه» لمالكها محمد عبيد محمد راشد المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «اللبسة» لمالكها مصبح سيف راشد الرايحى العليلى، وفي المركز الثالث «الحذرة» لمالكها علي محمد ناصر دلوان الكتبي، والمركز الرابع «مياسة» لمالكها ناصر سيف مصبح بن طوق آل علي، والمركز الخامس «سمحة» لمالكها علي حمد راشد بن طروق النعيمي.

وفي شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل، حصدت المركز الأول «العنود» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وحلت في المركز الثاني «نو» لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري، وفي المركز الثالث «صواب» لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وجاءت «ظجه» لمالكها مبارك سلطان أحمد المنهالي في المركز الرابع، وحلت «مدينة» لمالكها محمد راشد عبدالله مرشد النعيمي في المركز الخامس.

وسجلت النتائج في شوط ثنايا تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز «روز» لمالكها خالد عبيد علي مران المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حلت «مياسه» لمالكها سلطان مبارك علي محمد المنصوري، وجاءت بالمركز الثالث «شارة» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وحلت «بشاير» لمالكها غالب سلطان غالب راشد المنصوري في المركز الرابع، في حين حلت «فريحة» لمالكها حمد ابداح مبارك الهاجري في المركز الخامس.

وشهد شوط ثنايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل فوز «بصمة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري بالمركز الأول، وحلت «غياثي» لمالكها مبارك سلطان مبارك سعيد المنصورى ثانية، وبالمركز الثالث فازت «المتحدة» لمالكها سلطان مبارك سعيد حمد المنصوري، وجاءت «مهرة» لمالكها فالح سعيد ضاعن مبارك المنصوري في المركز الرابع، في حين حلت «ذالاين» لمالكها ذيب محمد مسفر آل سعد القحطاني في المركز الخامس.