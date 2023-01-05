«الجو جيتسو» يدعم «قائمة الشركاء» باتفاقية «أبوظبي الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الجو جيتسو اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، في إطار سعي الطرفين إلى دعم برامج نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو في الدولة، والدفع بمواهب الجو جيتسو نحو آفاق جديدة من التميز، لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل المحافل القارية والعالمية.

وبحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال، ومن جانب بنك أبوظبي الأول فتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك.

وبموجب اتفاقية الشراكة سيتم إطلاق اسم «أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجو جيتسو» على «مركز تدريب اتحاد الإمارات للجو جيتسو» في مدينة زايد الرياضية، كما سيعزز المصرف الرائد مكانته بين مجموعة شركاء الاتحاد الاستراتيجيين كراع ماسي، لجميع بطولات الموسم الرياضي الجديد التي ينظمها الاتحاد، والتزامه بتقديم مختلف جوانب الدعم لأنشطة الاتحاد، في إطار ضمان استدامة تطور الرياضة وتوسيع انتشارها، وتعزيز ريادة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة.

وعبر محمد سالم الظاهري عن سعادته بالشراكة الجديدة مع بنك أبوظبي الأول «المؤسسة الوطنية الرائدة»، والتي ستدعم الخطة الاستراتيجية للاتحاد في استدامة التميز ونشر وتطوير اللعبة، ومضاعفة الإنجازات في كل المحافل القارية والعالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد يثمن دور الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية، سواء في القطاعين العام والخاص، ويعتبرهم شركاء أساسيين في الارتقاء بجو جيتسو الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة وصنع القرار، في ظل دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام في الدولة، ورياضة الجو جيتسو على وجه التحديد.

من جانبها أعربت هناء الرستماني عن سعادتها الكبيرة بإبرام اتفاقية الشراكة وتعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وهو ما ينسجم مع الهدف الدائم للبنك بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية لأبناء الدولة، إيماناً من إدارة البنك بأهمية تمكين المجتمع وإتاحة الفرص للشباب لممارسة الرياضة وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم تساعدهم على التطور المستمر.

وأضافت: «نتطلع إلى تعزيز دورنا الداعم لبطولات اتحاد الإمارات للجو جيتسو التي تتجاوز 15 بطولة محلية ودولية هذا العام، ونشيد بالجهود الجبارة للاتحاد في نشر اللعبة وتنظيم البطولات الاحترافية ذات المواصفات العالمية».

وقالت: «تسعى مجموعة بنك أبوظبي الأول للتعاون مع كل المؤسسات المجتمعية في الدولة بمختلف المجالات، والاتفاقية مع اتحاد الجو جيتسو تهدف أيضاً إلى تشجيع موظفي البنك للتعرف عن كثب على هذه الرياضة المتميزة، وممارستها وصولاً إلى احترافها، وذلك من خلال الانخراط في البرامج التدريبية للاتحاد والمتاحة لجميع الموهوبين بإشراف نخبة المدربين والخبراء الفنيين القادرين على اكتشاف المواهب وتنميتها».

وأعرب محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال، عن تقديره لدور الشركاء الداعمين لرؤية الاتحاد في الارتقاء بالرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، مؤكداً أنهم شركاء الاتحاد في إنجازاته ونجاحاته المتعاقبة.

وأضاف: «إبرام الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول يعكس مدى الاهتمام الذي تلقاه رياضة الجو جيتسو من قبل الشركاء، وقناعتهم بالإنجازات الكبرى التي يحققها الاتحاد في مجالات نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصقلها، وصناعة الأبطال، وحصد الإنجازات في كل المحافل، وهو دعم مستدام كان له أثر كبير في ترسيخ نجاحات الجو جيتسو المستمرة».

وأوضح المرزوقي أن الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول تؤكد التزامه بالمساهمة في تطوير رياضة الجو جيتسو مواكبة لاستراتيجية الاتحاد في الوصول بهذه الرياضة لكل بيت على امتداد الوطن، منوهاً بأهمية هذه الرياضة في بناء جيل قوي وقادر على المساهمة الحقيقية في بناء الأوطان استناداً إلى مجموعة من أنبل القيم كالصبر والمثابرة والانضباط والإصرار والثقة بالنفس.

بدورها، قالت فتون المزروعي: «يحرص بنك أبوظبي الأول على دعم المشاريع الرياضية الوطنية التي تساهم في نمو المجتمعات، ويعتبر اتحاد الجو جيتسو نموذجاً يحتذى به في تطوير الرياضة وترسيخ ممارستها، ويسعدنا أن نكون شركاءه في مشروع نشر الجو جيتسو والمساهمة في تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي تمثل الجو جيتسو أهم أركانه».