2475 صحفياً لتغطية «خليجي 25»

البصرة (الاتحاد)

كشفت اللجنة الإعلامية لبطولة «خليجي 25»، عن تسجيل 2475 صحفياً وإعلامياً لتغطية البطولة التي تنطلق اليوم بملعب البصرة الدولي بمواجهتين، الأولى تجمع العراق المستضيف مع عُمان، والثانية بين السعودية واليمن.

وأقيمت ورشة العمل الخاصة بين اللجنة الإعلامية لبطولة «خليجي 25» والشركة المتعهدة، بحضور أحمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الإعلامية، وتم الكشف عن تسجيل 2475 صحفياً وإعلامياً للحصول على الاعتماد الخاص لتغطية منافسات البطولة.

وتم تحديد مناطق المصورين والقنوات المسموح لها بالتصوير من المحطات الناقلة، والحاصلة على حقوق النقل والقنوات الحاصلة على حق الحصول على التصريحات الصحفية. يذكر أن اللجنة الإعلامية للبطولة وبالتنسيق مع الاتحاد العراقي، أكملت تجهيز المراكز الإعلامية بشكل مميز قبل انطلاق الحدث الخليجي المرتقب.