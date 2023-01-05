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الرياضي

منتخبنا يرتدي القميص «الأبيض» في «خليجي 25»

منتخبنا يرتدي القميص «الأبيض» في «خليجي 25»
5 يناير 2023 21:14

 
البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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عُقد في البصرة الاجتماع الفني لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي ستنطلق فعالياتها غداً «الجمعة» بحفل الافتتاح، ومباراة العراق وعُمان، وذلك في ملعب المدينة الرياضية.
حضر الاجتماع الدكتور حميد الشيباني، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب منتخبنا ياسر سالم، مدير المنتخب، وسالم النقبي، المسؤول الإعلامي، وحسان فهد، رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، ومراجعة اللائحة الخاصة بالبطولة، واعتماد القوائم النهائية للمنتخبات التي تضم 23 لاعباً.
كما تم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال مباريات الدور الأول، وتقرر أن يرتدي منتخبنا الوطني لونه الأبيض الرسمي في مبارياته أمام البحرين والكويت وقطر.
وناقش الاجتماع أيضاً الجوانب الإعلامية والتسويقية والطبية والتحكيمية، إلى جانب الأمور الأمنية وغيرها.

كأس الخليج
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