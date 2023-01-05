حمد المزروعي عضواً في لجنة الحكام لـ «خليجي 25»



دبي (الاتحاد)



اختار اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، حمد بن ديلان المزروعي، عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عضواً في لجنة الحكام بدورة الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» التي ستنطلق مبارياتها «الجمعة» في محافظة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات.

ويُعد حمد المزروعي من أوائل الكوادر الوطنية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن قائمة مراقبي المباريات الآسيويين في عام 2017، إضافة إلى اعتماد، ضمن مسؤولي الأمن والسلامة في المسابقات الآسيوية.

وشارك المزروعي مؤخراً مراقباً لمباريات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بالإضافة لوجوده مراقباً لمباريات المسابقات المحلية.