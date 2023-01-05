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«إقبال» ممنوع من المشاركة بأمر مانشستر يونايتد

«إقبال» ممنوع من المشاركة بأمر مانشستر يونايتد
5 يناير 2023 21:01

البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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أكدت مصادر بالاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض السماح للاعبه العراقي زيدان إقبال، بالانضمام إلى منتخب بلاده والمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تنطلق غداً.
وقاد اتحاد الكرة العراقي محاولات بطلب من المدرب الإسباني كاساس، لإقناع مسؤولي النادي الإنجليزي بالموافقة على تسريح اللاعب للمشاركة مع «أسود الرافدين» في «المونديال الخليجي».
ويحق للأندية رفض انضمام لاعبيها لمنتخبات بلادهم، في حال لم تكن البطولة مدرجة في «روزنامة» الاتحاد الدولي، ويملك المنتخب العراقي مجموعة من اللاعبين المحترفين، انضم منهم ثلاثة لدعم تشكيلة المدرب كاساس.

العراق
كأس الخليج
مانشستر يونايتد
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