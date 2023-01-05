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الدنيا كلها.. «بصرة»

الدنيا كلها.. «بصرة»
5 يناير 2023 20:54

 
البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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أكملت العراق ترتيبات استضافة «خليجي 25»، وسط حفاوة كبيرة بالأشقاء، واجتاحت حمى البطولة مدينة البصرة، وزين شعار البطولة وأعلام الدول المشاركة معظم المرافق والمؤسسات وواجهات المحلات التجارية والخاصة.
وازدانت الشوارع بالآلاف من اللوحات التي ترحب بضيوف «بلاد الرافدين»، وكُتب عليها «أهلاً وسهلاً بأشقائنا»، و«ننتظركم في البصرة»، و«البصرة ديرتكم»، وأصبح كل شيء جاهزاً تماماً لـ «ضربة البداية».
وتسابق الأشقاء العراقيون في الترحيب بضيوف البطولة، وقال الفنان الكبير كاظم الساهر: «الحبايب في مدينة الحب».
وتكتظ البصرة بالآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين. يُشاهد الآلاف من جماهير المنتخبات المشاركة وهم يتجولون في شوارع البصرة ومطاعمها وأزقتها وأسواقها التجارية والمقاهي بكل حرية في أجواء آمنة، حيث تعج الشوارع بهم حتى ساعات متأخرة من الليل، رغم انخفاض درجات الحرارة، ويرافق هذه الأجواء إطلاق عدد من الأغاني والدبكات الفلكلورية والأهازيج التي ترحب بالوفود الخليجية.
وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم: نحرص على إنجاح البطولة من خلال تطبيق المعايير الفنية والتنظيمية الدولية، وأن تكون «خليجي 25» متميزة، وسيكون حفل الافتتاح في أبهى صورة.

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