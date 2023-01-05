كأس اليد يترقب المفاجآت في الجولة الثانية



رضا سليم (دبي)



تنتظر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال مفاجآت جديدة، مع انطلاق الجولة الثانية من المجموعتين الأولى والثانية، ضمن الدور التمهيدي للبطولة، بعدما شهدت الجولة الأولى مفاجآت من «العيار الثقيل»، بفوز دبا الحصن ومليحة آخر فريقين في ترتيب الدوري على النصر والوصل، وتعود الفرق الأربعة إلى المواجهات مرة أخرى غداً «الجمعة»، حيث يلتقي دبا الحصن مع الوصل بصالة الحصن، والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

في المقابل تشهد المجموعة الثانية «السبت» مواجهات من «العيار الثقيل»، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة بصالة الفرسان، والشارقة مع العين بصالة «الملك».

وشهدت الجولة الأولى فوز الشارقة على شباب الأهلي في قمة المجموعة، فيما تأجلت مواجهة العين والجزيرة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما يعني أن الجولة الثانية أشبه بضربة البداية، خاصة أنها ستكشف أوراق الجزيرة والعين في الظهور الأول بالبطولة.