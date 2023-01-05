«الأبيض» جاهز لـ «ضربة البداية» أمام «حامل اللقب»

معتز الشامي (البصرة)



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته مساء الجمعة، على الملعب الفرعي للمدينة الأوليمبية، استعداداً لـ «ركلة البداية» في مشواره بـ «خليجي 25»، عندما يلتقي البحرين «حامل لقب» النسخة الماضية، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية للبطولة، والتي تقام على ملعب الميناء الأولمبي.

وتشهد تدريبات «الأبيض» اهتماماً كبيراً، بكافة التفاصيل، حيث وفرت البعثة كل ما يلزم لإنجاح خطط إعداد «الأبيض» للبطولة، حيث يعمد الجهاز الفني إلى عقد جلسات يومية مع اللاعبين لعرض الجوانب الفنية والخططية المطلوبة، وتعتمد المحاضرة النظرية على بعض لقطات الفيديو، سواء للمنتخبات المنافسة في المجموعة أو لأداء بعض مباريات «الأبيض» وبعض اللاعبين، بهدف تصحيح السلبيات التي ظهرت في بعض التجارب الودية، خاصة أمام لبنان الذي فاز عليه «الأبيض» بهدف سجله تيجالي في الدقيقة 79، وطالب رودولفو جميع اللاعبين بضرورة التحلي بالروح القتالية العالية، والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب، وعدم ترك أي مساحات للمنافس، خصوصاً في الثلث الأخير من ملعبنا.

ويؤدي المنتخب تدريبه الأخير مساء الجمعة على ملعب المباراة، كما يسبقه مؤتمر صحفي صباحاً للمدرب رودولفو، حيث ترتكز التدريبات على البعض النواحي التكتيكية البسيطة، لعدم إرهاق اللاعبين، بعدما شهد التدريب الأساسي مساء أمس الوقوف على تنفيذ الأفكار الفنية، التي يؤدي بها المنتخب أمام شقيقه البحريني، حيث يتوقع أن يلعب منتخبنا بطريقة 4-2-3-1، فيما يضطر الجهاز الفني للبحث عن حلول لغياب ليما المتوقع، حيث تعرض اللاعب لشد في العضلة الخلفية، وتمت إراحته وإخضاعه للفحص اللازم لمعرفة مدى احتياجه للراحة والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يعلن عن ذلك لاحقاً.

وتسيطر لعنة الإصابات على المنتخب، التي تعرض لها كل من طحنون الزعابي وشاهين عبدالرحمن، قبل بدء معسكره المغلق أواخر ديسمبر الماضي استعداداً للبطولة، وبانضمام ليما يفقد المنتخب 3 لاعبين أساسيين في التشكيلة التي يعتمد عليها رودولفو في المباريات وخلال البطولة.

ويتوقع أن يلعب علي صالح جناحاً بدلاً من ليما، فيما يلعب حارب عبدالله أيضاً في دور الجناح الأيمن، على أن يتبادل كلا اللاعبين المراكز في الملعب حسب سير أحداث المباراة، واهتم الجهاز الفني بالجمل التكتيكية التي يؤدي بها المنتخب، عبر تضييق المساحات واللعب على الأطراف، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في المباراة الأولى للحصول على الثقة اللازمة، لمواصلة المشوار نحو تحقيق أمل الوصول إلى نهائي البطولة.

وعن جاهزية المنتخب للبطولة، أكد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، أن «الأبيض» جاهز للظهور بشكل جيد خلال البطولة، وذلك رغم النقص في الصفوف بسبب الإصابات والغيابات التي أثرت على الفريق، ولفت إلى أن المنتخب فقد طحنون وشاهين قبل البطولة مباشرة، بينما لم يتحدد موقف ليما، وأشار إلى أن القائمة تضم 22 لاعباً جميعهم على أتم جاهزية للمشاركة متى ما قرر الجهاز الفني.

وأشاد ياسر سالم بالروح القتالية التي يتحلى بها اللاعبون في البعثة وخلال الفترات الماضية، حيث ارتفاع معنويات جميع اللاعبين، وجود رغبة كبيرة في الظهور بشكل مميز خلال مباريات البطولة.