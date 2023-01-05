«مدن عريقة» تكسر احتكار «العواصم» لكأس الخليج



معتصم عبدالله (دبي)



تدخل مدينة البصرة جنوب العراق، وبالتزامن مع إطلاق الحكم الروماني كوفاكس ستيفن صافرة انطلاقة مباراة العراق وعُمان إيذاناً بافتتاح نسخة «خليجي 25» بالعراق، والتي تستمر حتى 19 يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات، تاريخ المدن المستضيفة للبطولة الأعرق على مستوى المنطقة الخليجية، والتي انطلقت قبل نحو 53 عاماً في البحرين 1970.

ووسط الترقب الكبير لأنصار المنتخبات الثمانية المشاركة، حجزت البصرة، والتي تعد المدينة الإسلامية الأولى التي بناها العرب خارج شبه الجزيرة العربية، مكانها ضمن المدن المستضيفة للعرس الخليجي، ولتكون ثاني مدينة تكسر احتكار العواصم الخليجية للبطولة الأغلى، بعد عدن في جنوب اليمن والتي استضافت بنجاح نسخة «خليجي 20» في 2010.

وتنقلت «كأس الخليج» على مدار النسخ الماضية 1970- 2019، ما بين العواصم الخليجية بداية بالمنامة في البحرين، الرياض، الكويت، الدوحة، بغداد، مسقط، أبوظبي، قبل أن تقام للمرة الأولى في مدينة بخلاف العواصم الخليجية في عدن 2010، وبالبصرة جنوب العراق في النسخة الحالية 2023.

ويعيد استضافة البصرة على الضفة الغربية لنهر «شط العرب» المتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، لمنافسات «خليجي 25» الحديث بشأن تحويل طريقة تنظيم كأس الخليج إلى ملفات للمدن، بدلاً من التداول بين الدول الخليجية، وهو ما ناقشته اللجنة التنفيذية بالاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال فترات الماضية، وأقرت بتطبيقه بعد «خليجي 24»، في انتظار الإعلان الرسمي.

كأس الخليج في ذاكرة المدن



المنامة: 1970، 1986، 1998، 2013

الرياض: 1972، 1988، 2002، 2014

الكويت: 1974، 1990، 2003، 2017

الدوحة: 1976، 1992، 2004، 2019

أبوظبي: 1982، 1984، 2007

مسقط: 1984، 1996، 2009

بغداد: 1979

عدن: 2010

البصرة: 2023