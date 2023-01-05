«الشيوخ» على خط الانطلاق في «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات "الشيوخ" ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي تعتبر من أقوى المنافسات التي تجمع نخبة الفرق المرشحة لصدارة الحدث الأكبر من نوعه.

وسيكون انطلاق منافسات الشيوخ، مع إقامة أشواط جير شاهين، على أن يليها في اليوم التالي أشواط جير تبع، ثم بيور جير وأخيراً القرموشة.

واختتمت البطولة، منافسات "العامة مفتوح" بإقامة أشواط القرموشة، والتي شهدت تفوق فريق الفرسان في شوط رمز الفرخ، بالطير "جي 1" بزمن 17,505 ثانية، يليه فريق ند الشبا بالطير "جي 23" بـ 17,628 ثانية، ثم حميد محمد الطاير بالطير "جي 35" بـ 17,630 ثانية، وحصد حسين ناصر لوتاه، شوط رمز الجرناس، بالطير "اتش إل 4" بزمن 17,479 ثانية، يليه فريق ند الشبا بالطير "جي 2" بـ 17,780 ثانية، ثم حمدان حمد العامري بالطير "جي 5" بـ 17,787 ثانية.

وحقق سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط رئيسي فرخ بالطير "عجب" بزمن 17,856 ثانية، يليه فريق دبي بالمركز الثاني والثالث بالطير "545" بـ 17,969 ثانية، والطير "010" بـ 18,050 ثانية.

وفي شوط رئيسي جرناس، حقق غانم سيف آل علي المركز الأول بالطير "جي 86" بزمن 18,189 ثانية، يليه فريق دبي بالطير "حتا" بـ 18,300 ثانية، ثم حمد ثاني المجيردي بالطير "حربيه" بـ 18,411 ثانية.

كما تميزت العامة مفتوح بالتنافس المثير في أشواط بيور جير، والتي واصل خلالها فريق دبي تفوقه ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، بالطير "1121 بزمن 19,287 ثانية، والطير "4153" بـ 19,475 ثانية، والطير "1230" بـ 19,499 ثانية، فيما كسب السعودي أمين بن عبد الله الملاح شوط رمز جرناس، بالطير "شارع" بزمن 19,110 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير "خصوصي" بـ 19,391 ثانية، وثالثاً فريق ند الشبا بالطير "شايم" بـ 19,523 ثانية.

وحقق فريق دبي المركز الأول بشوط الرئيسي فرخ، بالطير "1151" بزمن 19,596 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير "عناد" بـ 19,748 ثانية، ثم غانم سيف آل علي بالطير "بي 2" بـ 20,118 ثانية.

وحصد حميد محمد الطاير المركز الأول في شوط رئيسي جرناس، بالطير "الحزم" بزمن 19,321 ثانية، يليه أس إس فالكون بالطير "مطفوق" بـ 19,361 ثانية، ثم حسين ناصر لوتاه بالطير "لونين" بـ 19,470 ثانية، وحقق فريق دبي المركز الأول في شوط نقدي فرخ، بالطير "أر إكس" بزمن 18,732 ثانية، يليه فريق الفرسان بالطير "بيه 6" بـ 19,209 ثانية، ثم راشد محمد الحميري بالطير "بي 8" بـ 19,249 ثانية.