150 فارساً في كأس ولي عهد دبي للقدرة

دبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السابعة صباح السبت سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم برعاية طيران الإمارات، والذي يأتي في ختام النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سموه للقدرة الذي اشتمل على 3 سباقات أخرى.

ويشارك في السباق الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، 150 فارساً وفارسة، ليبلغ العدد الإجمالي للمشاركة في المهرجان نحو 500 فارس وفارسة.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بقاعة تيرف لاونج بمضمار ميدان بحضور عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية.

وتحدث في بداية المؤتمر عادل الغيث الذي أعرب عن سعادته باستمرار مشاركة طيران الإمارات في رعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقال: نحن على ثقة من أن سباق هذا العام سيواصل تحقيق المزيد من النجاح.

وأضاف: لقد ارتبطت طيران الإمارات بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية حول العالم، ذلك أن سباقات الخيل تعدّ رياضة آبائنا وأجدادنا، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، ونحن ملتزمون بدعم السباقات داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال: «طيران الإمارات شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل حول العالم، وما رعايتنا لهذا السباق هنا سوى تأكيد على التزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة، وتشمل رعايتنا لسباقات الخيل، كأس دبي العالمي، وكذلك إسطبلات جودولفين التي يخرج منها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات على مضامير السباق العالمية».

من جانبه، أكد الدكتور غانم الهاجري أن اتحاد الفروسية والسباق يولي سباق كأس سمو ولي عهد دبي اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أهم السباقات في الروزنامة، ولاستقطابه أكبر عدد من المشاركين من داخل وخارج الدولة.

وقال: «حريصون على التعاون مع نادي دبي للفروسية الذي يعتبر من أفضل المنظمين لمثل هذه الأحداث العالمية، ويمثل الحدث ملتقى لكافة الفرسان والمدربين للتنافس الشريف على اللقب المهم والغالي».

وأضاف: «دولة الإمارات دائماً ما تحظى بتنظيم أفضل المهرجانات، خاصة فيما يتعلق بالسباقات، ونحن في اتحاد الفروسية سعداء أن نكون جزءاً من هذا الحدث ونتمنى التوفيق للجميع وخروج هذا الحدث بصورة جيدة».

وقال محمد عيسى العظب: إن مهرجان سمو ولي عهد دبي يحمل اسماً كبيراً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطل العالم في القدرة العام 2014، وسموه من أكبر الداعمين للفروسية بصورة عامة ولسباقات القدرة على وجه الخصوص.

وقال: إن عدد الفرسان المشاركين في المهرجان بسباقاته المختلفة، بلغ نحو 500 فارس وفارسة، حيث شارك في السباقات الثلاثة الأولى للمهرجان نحو 350 فارساً وفارسة، فيما سجل للمشاركة في سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ينطلق يوم السبت نحو 150 فارساً وفارسة.