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الرياضي

الفرسان والعميد في سباق القمة بدوري السلة

الفرسان والعميد في سباق القمة بدوري السلة
5 يناير 2023 17:30

 


علي معالي (دبي)
بعد صدارته للتصفيات الآسيوية في كرة السلة، يبحث فريق شباب الأهلي يوم غد عن استعادة قمة الدوري عندما يلتقي مع النصر في مباراة يتوقع لها أن تكون قوية للغاية بين الفريقين نظراً للهدف الواحد لكل فريق وهو تحقيق الفوز، حيث يبحث الفرسان عن استعادة الصدارة وتخطي الشارقة المتصدر حالياً، كما يخطط العميد إلى الدخول في سباق الوصافة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق هذا الموسم حتى الآن تحت قيادة المدرب حسام الوكيل.
ومباراة الغد مؤجلة للفريقين نظراً لمشاركة شباب الأهلي في بطولة غرب آسيا «منطقة الخليج»، حيث نجح الفرسان في صدارة قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 3 انتصارات متتالية على البشائر العماني وكاظمة الكويتي والهلال السعودي، ليُنهي الفريق مباريات الذهاب بشكل متميز، وينتظر خلال الفترة المقبلة مباريات الإياب التي تعود للانطلاق مجدداً 17 يناير الجاري، حيث يستضيف شباب الأهلي على ملعبه فريق البشائر.
وقبل قمة الغد بين الفرسان والعميد، جمع شباب الأهلي 18 نقطة، ويتقدم الشارقة بفارق نقطة واحدة (19 نقطة)، وهناك فرصة كبيرة بأن يتصدر شباب الأهلي المشهد من جديد في ظل هذه المباريات المؤجلة للفريق، وفي المقابل فإن العميد النصراوي جمع 17 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز اليوم سيدخل في سباق محموم الصدارة، وهو ما يحدث لأول مرة للفريق منذ فترات طويلة.

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