بعد أن فاز على ميسي.. البليهي يتحدى رونالدو

الرياض (د ب أ)

وجه علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، قال فيها "سنراك قريباً". ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس عن البليهي قوله: "إن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو سيكون مفيدًا للكرة السعودية. وتابع المدافع الهلالي أقول له: سنراك قريباً". وعن خشية مواجهة رونالدو، قال مدافع الهلال السعودي، الغريم التقليدي لنادي النصر: "أنا لا أخشى أحدًا، وسيعرف من هو البليهي متى ما كنت في قوتي.. مكمل يا زعماء". وأعلن الهلال أمس الأربعاء بشكل رسمي تجديد عقد البليهي ليستمر في صفوف الفريق حتى 2024.

وقال البليهي: "مع مفاوضات التجديد كان يدور بذهني ما حققته بفضل الله ثم الهلال، وتوصلت إلى أن القرار الأمثل هو التجديد مع موطن البطولات والإنجازات". وبدأ المدافع علي البليهي مسيرة مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حينما انتقل إليه قادمًا من الفتح 2017، حيث تُوِّج مع الفريق العاصمي بعدد من الألقاب، 4 في الدوري، وبطولتي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مشاركته رفقة المنتخب السعودي في بطولتي كأس عالم. وأعلن نادي النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا بحسب التقارير. وانضم رونالدو بالفعل إلى تدريبات النصر فور تقديمه في حفل أقيم في ملعب مرسول بارك معقل النادي السعودي وسط حضور جماهيري كبير جدًا. وكشف البليهي عن كواليس لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، قائلًا: "قلت له لو لعبتم خمس مباريات لن تحققوا الفوز علينا".