صراع بين «كيرلس» و«دريان» في كأس آل مكتوم العربية



عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار ميدان في الساعة السادسة مساء الغد انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي 2023، الذي يتضمن الجولة الأولى من بطولتي التحدي على كأس آل مكتوم للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبطولة قلعة الفهيدي، التي تجمع نجوماً من الخيول المحلية والعالمية، ويشتمل السباق على سبعة أشواط، وتتنافس الخيول من سبع دول مختلفة على جوائز مالية قدرها 980 ألف دولار برعاية زعبيل للأعلاف.

وتجتذب الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، نخبة من الخيول، وستكون الأنظار متوجهة نحو نجم إسطبلات العجبان «كيرلس ديل روك» صاحب التصنيف البالغ 124 رطلاً، والفائز في مشاركته السابقة.

ولن يكون «دريان» بطل كحيلة كلاسيك السابق، والعائد لياس للسباقات، صيداً سهلاً في السباق، بعد أن حل ثالثاً عن غريمه في مسافة 1900 متر، فيما يأتي ممثل السعودية «آر بي ريتش لايك مي» بطموح الفوز الأول على الساحة المحلية.

وسيكون الصراع مشتداً في سباق الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الثانية، للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية، ويسعى «برنس ايجي» الفائز في ظهوره الأول، لحجز مكانة له بين الكبار في الليلة الكبيرة، حين يخوض التحدي على لقب السباق البالغ قيمة جائزته ربع مليون دولار، وينافس على لقب السباق البالغ طوله 1600 متر القادم الجديد «الجيرز»، و«ديزرت ويزدوم» صاحب العروض المميزة.

وتنطلق النسخة الـ 20 من بطولة قلعة الفهيدي (للفئة الثانية) في الشوط السادس لمسافة 1400 متر – عشبي البالغ جائزته 180 ألف دولار، ويستهدف المدرب الأبرز في تاريخ السباق شارلي أبلبي لقبه السابع، بمشاركة ثنائي على رأسه «نوبل تروث» القادم من فوز قوي في جيرسي ستيكس (الفئة الثالثة) بمضمار أسكوت، ومعه «السهيل» الباحث عن فوزه الأول محلياً، فيما يدفع ابن سرور بـ «دبي ميراج»، وتأتي الخطورة من «فاست راج».

ويسعى «وولك أوف ستارز» لحصد لقب دبي ريسنج كلوب كلاسيك، في الشوط الثاني على مسافة 2410 أمتار عشبية – تكافؤ البالغ جائزته 100 ألف دولار، ولكنه سيجد منافسة قوية من «مارشنج آرمي» بإشراف سعيد بن سرور، والقادم الجديد «شارجنج ثندر».

ويتصدر «كوزميك كيد» تصنيفات الخيول المرشحة للفوز بالشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب تحضيري جميرا كلاسيك «شروط» البالغ جائزته 150 ألف دولار، وينافسه «باي أوف بلنتي» و«لونج كيس».

وينطلق سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة البالغ جائزته 150 ألف دولار، في الشوط الثالث على مسافة 1200 متر بمشاركة نخبة من نجوم السرعة، يتقدمها «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مبكر» لشادويل صاحب التصنيف العالي، و«سويزرلاند» الذي اختاره فارس الإسطبل.

ويتصدر «مان أوف برومس» لجودلفين الترشيحات في الشوط الختامي لمسافة 1000 متر، على لقب ارتجال دبي داش، البالغ جائزته 100 ألف دولار، وينافسه «خادم» و«مترافع».