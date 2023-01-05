حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت أكاديمية ياس هيت للسباقات عن توقيع السائقة الإماراتية حمدة القبيسي لفريق سباقات السيارات التابع للأكاديمية، الذي يحمل اسم «ياس هيت للسباقات» ويتخذ من حلبة مرسى ياس موقعاً رسمياً لأعضاء الفريق، وبذلك تشارك السائقة الشابة إلى جانب زملائها في منافسات الموسم الافتتاحي لبطولة الفورمولا 4.

تنحدر حمدة من عائلة تعشق سباقات السيارات، وبصفتها الابنة الصغرى في عائلة القبيسي، فهي تسير على خطى والدها خالد وشقيقتها آمنة، فالخطوة التالية في مسيرة حمدة الواعدة تشهد انضمامها إلى أعضاء فريق «ياس هيت للسباقات»، لتخوض منافسات موسم بطولة الفورمولا 4 الإمارات لعام 2023، وذلك عقب ظهور الفريق لأول مرة في جولة كأس الإمارات للفورمولا 4 ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى بأبوظبي العام الماضي.

بعد بداية تاريخية مدهشة في مسيرتها المهنية، تشارك السائقة الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، في فئة سباقات الفورمولا 4، بعدما تمكنت من تحقيق إنجاز جديد في سجلات رياضة المحركات، ونجحت لتكون أول سائقة إماراتية تخوض منافسات بطولة الفورمولا 4 الإمارات، ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى بأبوظبي 2019. كما شهدت السنوات الأخيرة تحقيق حمدة نجاحاً مذهلاً على الساحة الدولية، حين تمكنت من الصعود إلى منصات التتويج في ميسانو في عام 2021، قبل انتقالها للمشاركة في فورمولا 3 وخوضها منافسات بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية في عام 2022 تحت راية فريق أبوظبي للسباقات.

وبهذه المناسبة قالت حمدة: «أنا سعيدة للغاية بالانضمام إلى فريق «ياس هيت للسباقات» بعد خوض العديد من السباقات وعلى مدار عدة سنوات على مسار الحلبات، أشعر أن مسار الحلبة هو منزلي الثاني. سوف تكون لحظات تاريخية مميزة عند المشاركة بألوان فريق ياس هيت، إنني متحمسة لصناعة تاريخ جديد وتحقيق العديد من الإنجازات لتعزيز حضور الإمارات في منافسات رياضة السيارات».

قدم فريق أكاديمية ياس هيت للسباق، والذي ظهر لأول مرة في جولة كأس الإمارات للفورمولا 4 خلال سباق الجائزة الكبرى بأبوظبي العام الماضي، أداءً مبهراً، إذ تمكن من التربع على منصة التتويج مرتين في الجولة الأولى بقيادة النجمين كيانو الأزهري وماتيو كوينتاريلي.

كما ينضم إلى الأزهري وكوينتاريلي زميلهما السائق الإماراتي راشد الظاهري إلى الفريق، ليتسلم مهامه سفيراً رسمياً لأكاديمية ياس هيت للسباق.