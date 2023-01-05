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بايرن ميونيخ يرصد بليند

بايرن ميونيخ يرصد بليند
5 يناير 2023 14:19

ميونيخ (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وهولندية، أن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يعتزم التعاقد مع المدافع الهولندي دالي بليند بشكل فوري. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المفاوضات بدأت بين فترة أعياد الميلاد والعام الجديد، فيما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أن اللاعب الحر بليند "32 عاماً" كان في طريقه إلى ميونيخ. وذكرت تقارير أن بليند سيحصل على عقد مع بايرن ميونيخ حتى نهاية العام، مع خيار التجديد لعام جديد. ولعب بليند من قبل لفريق أياكس ولكن تم إنهاء عقده بالتراضي الأسبوع الماضي، بعد فقدان الثقة بينه وبين المدرب ألفريد شرودر، وفقاً لما ذكر في تقارير إعلامية. ولعب بليند 99 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي كما شارك في الخمس مباريات التي خاضها المنتخب الهولندي في كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخراً.
وفي بايرن سينضم بليند مع مواطنيه ماتياس دي ليخت وريان جرافنبراخ. ويفتقد بايرن لجهود المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز لنهاية الموسم بسبب إصابة خطيرة في الركبة، تعرض لها مع المنتخب الفرنسي في أول مباراة ببطولة كأس العالم. 

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ومن المقرر أن يسافر بايرن ميونيخ إلى قطر يوم الجمعة لإقامة معسكر لمدة ستة أيام. وتستأنف منافسات الدوري الألماني يوم 20 يناير بعد انتهاء فترة العطلة الخاصة بكأس العالم والعطلة الشتوية، عندما يحل بايرن ضيفاً على لايبزج في كأس ألمانيا.

دالي بليند
بايرن ميونيخ
أياكس
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