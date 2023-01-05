شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير

دبي (الاتحاد)

يشارك أكثر من 20 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والهواة في الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف أرجاء دبي، خلال شهر يناير الجاري، وتتنوع ما بين بطولات دولية وفعاليات مجتمعية.

ويتقدم روري ماكلروي المصنف الأول عالمياً قائمة المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم في الجولف من بينهم، تيريل هاتون وتوم فليتوود الفائزان في جولة دي بي وورلد.

وتشهد شواطئ دبي تنظيم 10 بطولات بحرية دولية ومجتمعية، يلتقي فيها أبطال العالم في الرياضات البحرية، حيث ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، خلال الفترة من 7 إلى 22 يناير، وفعاليات «يوم دبي البحري» خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير على شاطئ الشروق، وبطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة يوم 14 يناير، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم 15 يناير، وبطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير على شاطئ جميرا، وينظم نادي دبي للإبحار والشراع عدداً من بطولات للقوارب الشراعية الحديثة، تشمل بطولة الأربعاء التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 22 يناير، وبطولة دوري فنتجورا يوم 7 يناير، وبطولة السيدات يوم 8 يناير، وكأس ديناي كوموجورس خلال الفترة من 14 إلى 28 يناير، وسباق كاليبوت يوم 21 يناير.

وتتنافس أكثر من 100 سيارة عالمية في تحدي هانكوك دبي 24 ساعة للسيارات السريعة، الذي يقام يوم 13 يناير في حلبة «دبي أوتودروم» في قلب «موتور سيتي» ويستمر حتى 15 يناير 2022، ومن أبرز السيارات المشاركة في السباق سيارة فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، وفورد وسيات، ورينو،

كما تنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، يوم 27 يناير في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 5 فبراير، فيما ينطلق «دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت» في استاد دبي الدولي للكريكيت يوم 13 يناير 2023، والذي يضم 34 مباراة «تي 20»، ويتنافس فيه 6 فرق بمشاركة اللاعبين الدوليين الأعلى تقييمًا في العالم.

وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام خلال شهر يناير الجاري، تنظيم 18 سباق جري يتصدرها سباق نصف ماراثون خور دبي، الذي يقام في جزيرة ديرة يوم 22 يناير، وسباق مردف ميلرز دونات للجري، الذي يقام في منطقة الخوانيج يوم 8 يناير، وسباق سكيتشرز الذي يقام في ميدان 8 يناير، وسباق دبي فستيفال سيتي للجري الليلي يوم 9 يناير، وسباق مدرسة داسا الذي يقام في استاد ذا سفنز يوم 10 يناير، وسباق إكسبو سيتي للجري الليلي في مدينة إكسبو 2020 يوم 10 يناير، وسباق الخليج التجاري للجري الليلي الذي ينطلق من أمام بزنس تاور يوم 11 يناير، وسباق دبي هاربور الليلي يوم 11 يناير.

ويقام سباق ماي دبي للجري المجتمعي في أكاديمية شرطة دبي يوم 14 يناير، وسباق الجري الأخضر في حديقة دبي للاستثمار يوم 15 يناير، وسباق داسا للجري يوم 17 يناير، وسباق ألتميت للجري في البرشاء يوم 20 يناير، وسباق بالم ويست في جزيرة النخلة يوم 22 يناير، وسباق الجري الليلي في دبي فستيفال سيتي يوم 23 يناير، وسباق إكسبو سيتي في مدينة إكسبو 2020 يوم 24 يناير، وسباق منطقة الخليج التجاري يوم 25 يناير، وسباق دبي هاربور يوم 29 يناير، وتحتضن منطقة حتا سباق وادي بيه الذي يقام في حتا هاب يوم 29 يناير.

وتشمل فعاليات الدراجات الهوائية تنظيم 4 سباقات تقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم الطبيعية، حيث يقام سباق «آي تي تي لونج كورس» ضد الساعة يوم 7 يناير، ويقام سباق بيلد آب رايد من سبينس 92 يوم 22 يناير، وسباق السلم للدراجات الهوائية يوم 8 يناير، وبطولة السلم للدراجات الهوائية يومي 14 و15 يناير.

وتقام 3 سباقات للسيارات في دبي أوتودروم، حيث يقام سباق دبي كارتدروم أوبليت يومي 21 و22 يناير، ويقام تحدي فيراري الآسيوي للسيارات خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير، إلى جانب تحدي دبي هانكوك 24 ساعة، كما تقام 3 بطولات في رياضات الخيل ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حيث تقام بطولة الحبتور للقفز بالخيول يوم 6 يناير، والكأس الفضي للبولو خلال الفترة من 21 يناير حتى 4 فبراير، ودوري الحبتور للقفز بالخيول خلال الفترة من 7 إلى 14 يناير.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي 3 بطولات سباحة، حيث تقام بطولة كل النجوم للسباحة يومي 7 و8 يناير، وبطولة نادي أبطال هاملتون للسباحة يومي 20 و21 يناير، وبطولة كأس الإمارات للسباحة يوم 28 يناير.

ويشهد شهر يناير تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية والمجتمعية المتنوعة الأخرى التي تشمل بطولة فورتونا للريشة الطائرة، ومهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج، وبطولة سترونج جيم للكروس فت، والبطولة الوطنية للكاراتيه، وبطولة سبورت 360 للبادل، وفعالية كوريونجي لليوجا، والدورة الرياضية العمالية.