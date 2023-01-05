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الرياضي

«دبي البحري» يطلق الشعار والهوية المؤسسية الجديدة

«دبي البحري» يطلق الشعار والهوية المؤسسية الجديدة
5 يناير 2023 15:15

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الهوية البصرية والشعار الجديد للنادي، ليبدأ مرحلة جديدة مع احتفاله بالوصول إلى العام الخامس والثلاثين من سنة التأسيس (1988-2023).
وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع أهداف حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي، وانسجاماً مع التوجه الجديد والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027. 

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وأضاف: إطلاق الشعار والهوية البصرية الجديدة يأتي بعد التحول الذي شهده النادي، في أعقاب صدور المرسوم رقم (34) لسنة 2019 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القاضي بضم مؤسسة الفيكتوري إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واستكمالاً لجهود وعمل مجلس الإدارة في دورته الحالية، من أجل تطوير العمل ومواكبته لتحقيق الطفرة المرجوة.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الهوية والشعار الجديد للنادي، ترمزان إلى معان ودلالات هادفة، حيث يحمل في إطاره العام والرمزي الإشارة إلى اسم إمارة دبي باللغة العربية، مع دلالة لأول حروفها باللغة الإنجليزية مع إبراز الرقم واحد، الذي يسعى له الجميع في كافة المجالات.
وأشار كذلك إلى أن شكل الهوية والشعار يعكس ماضينا الجميل من خلال المحمل وقارب الإبحار، حيث يظهر الشراع ومتن المحمل، ليشكلا معاً انسجاماً وتناغماً في الحركة والتي استمد فيها من اتجاه القارب نحو الأمام في إشارة إلى العمل كفريق واحد نحو الصدارة والتميز، فيما يستلهم الشعار من الأمام حركة مياه البحر مع إبراز علامة النصر وحرف «في» باللغة الإنجليزية، والذي يشير إلى فريق الفيكتوري الذي يمثل عملاق أعالي البحار.

 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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