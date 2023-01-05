«الاستعراض الحر» يضرب موعداً جديداً في «حلبة مرعب»



الظفرة (الاتحاد)



تنطلق الجمعة والسبت فعاليات جولة الاستعراض الحر للسيارات في منطقة ليوا، وذلك ضمن فترة التمديد لمهرجان ليوا الدولي 2023، الذي انطلق منذ 16 ديسمبر الماضي، ويختتم الأحد المقبل، بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتأتي منافسات الاستعراض الحر للسيارات، كي تقام على حلبة الاستعراض في مرعب، وعلى مدار يومين، حيث تنطلق الجمعة فئتا «الإن نسيان» و«الإس صالون»، ثم تختتم السبت مع فئة «التي تويوتا»، مع توقعات بوصول أعداد المشاركين إلى أرقام عالية.

وشهدت الجولة الماضية والافتتاحية، والتي أقيمت مع بداية المهرجان مشاركة أكثر من مائة سيارة، لتكون البداية القوية للمهرجان في أولى فعالياته، ومن المرتقب أن يصل عدد المشاركين في الجولة لأرقام قياسية أيضاً، لا سيما مع الطلب الكبير على الحضور. من خلال الفعالية، وكونها من الرياضات المحبوبة وبشدة في أوساط الشباب العاشق للمغامرة والتحدي في إطار قانوني للمنافسة.

وجاءت ردود الفعل في أوساط المتسابقين، مع الإعلان عن إطلاق الجولة، بالتزامن مع فترة تمديد مهرجان ليوا الدولي لبعض الفعاليات الترفيهية والخدمات والتخييم، كي تلقى ترحيباً كبيراً وصدى إيجابياً كان واضحاً عبر تفاعل المتسابقين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع صفحات النادي، وأيضاً بدء عملية التسجيل منذ إطلاقها نهاية الأسبوع الماضي، والترحيب أيضاً لدى الحاضرين في المناطق المختلفة في البر في مرعب.

وتقام الجولة بشكل مغاير عن الجولة الماضية، حيث كانت هناك تصفيات تأهيلية للفئات الثلاثة في اليوم الأول للفئات الثلاثة، حيث تم تخصيص أول يوم لفئتين، ومن ثم الفئة الثالثة في اليوم الثاني، وهي «فئة التويوتا».

والمعروف أن المشاركة في هذه الفئة تصل إلى أرقام عالية جداً، حيث وصل عدد المسجلين فقط في «فئة التويوتا» إلى قرابة 65 سيارة قابلة للزيادة، مع وجود فترة تسجيل تسبق انطلاق المنافسة أيضاً لمن فاته التسجيل عبر التطبيق.

وتمتلك الحلبة التي تقام من خلالها المنافسة «الجمعة» مقومات يندر أن نشاهدها في أي حلبة على مستوى المنطقة، وتتمتع بمعايير عالمية مع دائرة الاستعراض، والموصلة بشارع جانبي طويل لانطلاق السيارات، وتتصل مباشرة بالحلبة وتعطي للمتسابقين والسيارات فرصاً أكبر لتقديم أفضل استعراض، ومن المتوقع أن نشاهد اليوم تخصيص ثلاث دقائق لكل متسابق، من خلال الاستعراض الحر، حيث يبدأ المتسابق فور مشاهدته للضوء الأخضر، ويستمر حتى ملاحظته للضوء الأحمر، والذي يعني انتهاء الفقرة المخصصة له، الجدير بالذكر أن الحركات الاستعراضية المنتظرة «الجمعة» قد يصل بها المتسابقون إلى الذروة، خاصة أن المحركات المزودة تصل قوتها إلى 1000 حصان، وجميعها معدلة وبالشكل القانوني الملائم للمشاركة في المنافسة.

وتتنوع الحركات وتتعدد للمشاركين في الاستعراض الحر بالسيارات، ولكنْ هناك نقاط أساسية لابد وأن يقوم المتسابق بأدائها من خلال الاستعراض، وهذه الحركات هي الخبة والعقدة والعكسية والسيطرة على السيارة والتحكم بها طيلة مراحل الاستعراض، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالوقت من خلال الدقائق الثلاثة التي يتم منحها لكل متسابق.

والجدير بالذكر أن كثافة عدد المشاركين والحاضرين في أول يوم من المهرجان والاستعراض الحر جعلت التوقيت المحدد هو 3 دقائق لكل متسابق طيلة فترة الاستعراض.

وننتظر أن نشاهد استعانة اللجان التحكيمية اليوم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، من خلال لحظات دخول وخروج كل متسابق، وأيضاً المراقبة للفقرة المخصصة أيضاً ورصد كافة الحركات الاستعراضية التي يقوم بها.

المعروف أن الإعلان عن تمديد مهرجان ليوا الدولي حتى الثامن من يناير، جاء بعد الإقبال الكبير والمنقطع النظير، والذي شهدته فعاليات المهرجان هذا الموسم، وبناءً على الرغبة الكبيرة لدى الجماهير ومحبي البر والتخييم والاستمتاع بفعالياته المختلفة، وشملت الفعاليات التي تم تمديدها بعض الأنشطة الترفيهية وقرية ليوا أيضاً، والخدمات التجارية المختلفة والمطاعم الموجودة في منطقة مرعب.

