المحكمة تؤيد إيقاف ليفاندوفسكي



برشلونة (أ ف ب)

أيدت المحكمة الرياضية الإسبانية، إيقاف المهاجم البولندي لنادي برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات، وسيغيب بالتالي عن المباراة المرتقبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مصدر في النادي إن برشلونة سيلتزم بالقرار، بعد أن أوقفت محكمة أخرى في مدريد العقوبة الأسبوع الماضي، مما سمح له بمواجهة إسبانيول السبت.

تعرض ليفاندوفسكي للإيقاف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في نوفمبر قبل استراحة كأس العالم.

وسبق أن أدى قرار تعليق الإيقاف إلى مشاركة المهاجم البولندي، أفضل هداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، في «ديربي كاتالونيا» في 31 ديسمبر، لكنه فشل في التسجيل في التعادل 1-1.

وأبدى إسبانيول غضبه من قرار المحكمة ورفض رئيسه ومجلس إدارته حضور المباراة ضد برشلونة.

سيغيب ليفاندوفسكي الآن عن مباريات النادي «الكاتالوني» أمام كل أتلتيكو وخيتافي وجيرونا.

وأوقف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق لمباراتين إضافيتين إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد نيله بطاقة حمراء أمام أوساسونا، بعد أن قام بإيماءة اعتُبرت أنها «قلة احترام» لحكم المباراة.