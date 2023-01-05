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«الكالشيو» يشتعل بسقوط نابولي!

«الكالشيو» يشتعل بسقوط نابولي!
5 يناير 2023 10:23

 
روما (أ ف ب) 

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ألحق الإنتر الخسارة الأولى بنابولي هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه 1-صفر، في المرحلة السادسة عشرة، بعد فترة توقف دامت سبعة أسابيع، بسبب مونديال قطر 2022.
وشهدت المرحلة أيضاً فوز ميلان بطل الموسم الماضي على مضيفه ساليرنيتانا 2-1، وحذا حذوه يوفنتوس بفوز صعب على كريمونيزي 1-صفر في الرمق الأخير.
على ملعب «سان سيرو»، دخل نابولي مباراته مع مضيفه الإنتر على وقع 11 انتصاراً متتالياً، وهو لم يهدر سوى 4 نقاط «من تعادلين»، في 15 مباراة، لكنه خرج خاسراً للمرة الأولى هذا الموسم بهدف سجله مهاجم الإنتر البوسني المخضرم إدين دجيكو بكرة رأسية في الدقيقة 56.
وبهذه النتيجة بات الصراع مشرعاً على مصراعيه، حيث بقي نابولي متصدراً بفارق 5 نقاط فقط عن ميلان، و7 نقاط عن يوفنتوس، و8 عن الإنتر، بعد أن كان الأول يغرد خارج السرب قبل فترة التوقف.
ويلهث الفريق الجنوبي وراء أول لقب له منذ عام 1990 بقيادة النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

 

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الكالشيو
إنتر ميلان
نابولي
يوفنتوس
ميلان
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