سالم عبدالرحمن «عاشر» مونديال الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج إنجازاً عالمياً جديداً، بحصوله على المركز العاشر، والرابع عشر في الترتيب العام لبطولة العالم للشطرنج الخاطف، والتي نظمها الاتحاد الدولي في ألماتي عاصمة كازاخستان، بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 48 دولة، من بينهم عدد كبير من الأساتذة الدوليين الذين تنافسوا على جوائز البطولة البالغة مليون دولار.

وحصد سالم عبدالرحمن 13.5 نقطة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الروسي المخضرم ألكسندر جريتشوك بطل العالم للخاطف في ثلاث مناسبات سابقة، ليرفع سالم تصنيفه الدولي 14 نقطة، متقدماً في الترتيب العام على عدد كبير من الأساتذة الدوليين الكبار، والذين لهم باع كبير في بطولات العالم، يتقدمهم بطل العالم للسريع في النسخة الماضية 2021، الموهبة الأوزبكية نادربيك عبدالستاروف، وأيضاً الفرنسي مكسيم فاشير لاجراف حامل ذهبية بطولة العالم للشطرنج الخاطف في النسخة السابقة، والأميركي فابيو كروانا والموهبة الهندي نيهال سارين، والصيني يو يانجي، والروسي المخضرم ألكسندر جريتشوك، والمصري باسم أمين، والأذري شهريار مامدياروف.

وفي الشطرنج السريع جاء «الفتى الذهبي» سالم عبدالرحمن في المركز الثاني والثلاثين «الثالث والعشرين مكرر»، محققاً 8 نقاط، بعد نهاية ماراثون طويل من 13 جولة، استمر على مدار 3 أيام، فيما انتزع الأسطورة النرويجية ماجنوس كارلسن «32 عاماً» ذهبية بطولة العالم للشطرنج السريع برصيد 10 نقاط، كما حصد بطولة الخاطف وله 16 نقطة من 21 جولة.

وأشاد الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإنجاز سالم، مؤكداً أن ما يحققه أبناء النادي من إنجازات، إنما هو ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً خاصاً بأبنائه الرياضيين في كافة المجالات.

وأوضح أن البطولة سجلت مشاركة رائعة للفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على إحدى الميداليات الملونة، متقدماً على عدد كبير من الأساتذة الدوليين الكبار، والذين لهم باع كبير وإنجازات في بطولات العالم.

وتوجه القاسمي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأعضاء لجهودهم المبذولة في توفير كافة الإمكانيات والمستلزمات المطلوبة لإعداد سالم، وتحضيره بشكل مثالي، للمشاركة في بطولة العالم، والتي تأتي تجسيداً لنهج قيادتنا الحكيمة للاهتمام بمواطني الدولة، مما يدعمهم للقيام بعملهم على أكمل وجه، وبالتالي الظهور المشرف في كافة المحافل الرياضية الدولية.