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كين يتوهج في «البريميرليج 300»

كين يتوهج في «البريميرليج 300»
5 يناير 2023 10:19

 
لندن (أ ف ب) 

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استعاد توتنهام توازنه، بعد تعثره في المباراتين الأخيرتين، وحقق فوزاً ساحقاً خارج أرضه على حساب كريستال بالاس 4-صفر، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأوائل، والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وعزّز توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع، والذي خاض مباراة أقل، فيما تقدم على ليفربول السادس الذي يملك أيضاً مباراة أقل بفارق خمس نقاط.
ويدين توتنهام بفوزه إلى هدفي المهاجم الدولي هاري كين «48 و53»، والذي رفع رصيده من الأهداف إلى 15 في المركز الثاني، بفارق 6 أهداف عن متصدر هدافي «البريميرليج» مهاجم مانشستر سيتي النرويجي أرلينج هالاند. فيما أضاف الهدف الثالث الأيرلندي مات دوهيرتي «68» والرابع الكوري الجنوبي هيونج-مين سون «72».
وفي مباراته الـ 300 بالدوري الممتاز، وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن كين من فك العقدة الهجومية في مطلع الشوط الثاني بهدف افتتاحي من كرة رأسية إثر عرضية الكرواتي إيفان بيريشيتش «48»، وتمكن كين بعدها بخمس دقائق من منح فريقه أسبقية مريحة نوعا ما، بعدما تبادل الكرة وزميله الإسباني جيل براين، قبل أن يسدد كرة منخفضة هزّت شباك أصحاب الأرض «53».
وواصل دوهيرتي مهرجان الأهداف بهدف ثالث بتسديدة يسارية «68»، قبل أن يضيف سون الرابع مستغلاً هفوة دفاعية «73».
وعوّض فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي العودة المخيّبة للآمال إلى مباريات الدوري، بعد عطلة كأس العالم، إثر تعادله أمام برينتفورد 2-2، ثمّ خسارته أمام وستهام في اليوم الأول من السنة الجديدة في عقر داره صفر-2، الأمر الذي أبعده عن المراكز الأربعة الأوائل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
هاري كين
كريستال بالاس
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