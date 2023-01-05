«أسود الرافدين» بطل «خليجي 25» بـ 49%

رضا سليم (دبي)



تصدر منتخب العراق قمة الترشيحات للفوز بكأس الخليج في دورة الـ25 بالبصرة، وذلك قبل انطلاقة «الحدث الكبير» باستاد «جذع النخلة»، في الاستفتاء السنوي الذي أجرته «الاتحاد»، بمشاركة 100 شخصية من بين شخصيات رياضية خليجية، وعدد من المدربين المواطنين والأجانب، وأيضاً مجموعة كبيرة من نجوم كأس الخليج في النسخ الماضية، بالإضافة إلى لاعبين حاليين، سواء في «دورينا» أو الدوريات الخليجية المختلفة، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

ورغم أن كأس الخليج على مدار دوراتها اعتادت على المفاجآت، وكانت تأتي ببطل جديد أو بطل غير متوقع، ولم تلعب الأرض مع أصحابها في نسخ كثيرة، إلا أن المعطيات في الترشيحات، بناءً على مستوى الفرق الخليجية الآن، بالإضافة إلى إعلان عدد من المنتخبات المشاركة بالصف الثاني، وعدم الاستعانة بنجوم الصف الأول.

وجاءت صدارة «أسود الرافدين» بنسبة 49 صوتاً بنسبة 49%، وحل منتخبنا الوطني في «الوصافة» برصيد 20 صوتاً بنسبة 20%، وجاء منتخب عُمان الذي قدم مستويات جيدة في الفترة الماضية، وظهر بمستوى جيد أمام ألمانيا قبل «مونديال 2022» في المركز الثالث برصيد 11 صوتاً بنسبة 11%، ثم «الأخضر» السعودي في المركز الرابع وله 9 أصوات، بنسبة 9%، وجاء «الأحمر» البحريني «حامل اللقب» في المركز الخامس بـ 5 أصوات بنسبة 5%، وقطر السادس برصيد 4 أصوات بنسبة 4%، ولم يحصل المنتخب الكويتي إلا على صوتين فقط، وخرج المنتخب اليمني من دائرة الترشيحات، ولم يحصل على أي صوت.

وجاءت الاختيارات في اتجاه «أسود الرافدين»، ليس فقط من حيث الجاهزية، بل أيضاً لأن البطولة تقام على ملعبه ووسط جماهيره العاشقة لكرة القدم، والتي من المتوقع أن تكون حاضرة بقوة، وتعول هذه الجماهير على لاعبيها في استعادة اللقب المفقود منذ سنوات طويلة، واستعادة ذكريات النسخة الخامسة عام 1979 بملعب الشعب الدولي.

فيما جاءت اختيارات «الأبيض» بسبب المستوى الذي قدمه في الفترة الأخيرة خلال المباريات الودية، بجانب دخول البطولة بلاعبي الصف الأول، باستثناء علي مبخوت هداف المنتخب، فيما تأثرت ترشيحات السعودية، بسبب الإعلان عن المشاركة بلاعبي المنتخب الأولمبي، بعد المستوى الرائع الذي قدمه في «مونديال 2022»، وهو ما انطبق على قطر الذي سيلعب بالصف الثاني، فيما كانت المفاجأة تراجع منتخب البحرين حامل اللقب إلى المركز الخامس في الترشيحات، فيما لم يظهر «الأزرق» الكويتي صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز باللقب بالصورة المطلوبة، وابتعد كثيراً عن ترشيحات اللقب.

وبعيداً عن الترشيحات تبقى حظوظ جميع المنتخبات في أرض الملعب، سواء المتصدر في الاستفتاء أو الأخير.



أسماء المشاركين



1- مبارك بن محيروم «الإمارات»

2- علي حمد «الإمارات»

3- عبدالرحمن محمد «عُمان»

4- إسماعيل راشد «العراق»

5- ماجد العويس «العراق»

6- يوسف بو سكندر «عُمان»

7- د. أحمد الحميدان «الكويت»

8- فييرا «العراق»

9- علي عمر «العراق»

10- دكتور حسن سهيل «الإمارات»

11- فهد خميس «عُمان»

12- سليم عبدالرحمن «الإمارات»

13- علي إبراهيم «العراق»

14- أحمد سعيد «الإمارات»

15- نواف مبارك «العراق»

16- بدر حارب «العراق»

17- فوزي بشير «عُمان»

18- سهيل العامري «الإمارات»

19- نور الدين العبيدي «العراق»

20- عماد الحوسني «السعودية»

21- محمد إبراهيم «البحرين»

22- وليد علي «العراق»

23- هاني الضابط «العراق»

24- بدر صالح «قطر»

25- محمد سرور «الإمارات»

26- علي مسري «الإمارات»

27- ماهر الشمري «عُمان»

28- حسين بابا «البُحرين»

29- جاسم الدوخي «الإمارات»

30- وليد سالم «العراق»

31- عبدالعزيز المشعان «الإمارات»

32- محمد عبدالرحمن «العراق»

33- مراد عباس «العراق»

34- جمال بوهندي «العراق»

35- علي محمد «السعودية»

36- خالد عبيد «عُمان»

37- مترف الشامسي «الإمارات»

38- يوسف عبدالله «العراق»

39- مبارك مسعود «العراق»

40- جمال الغندور «العراق»

41- حسن إسماعيل «العراق»

42- ايمن السراج «العراق»

43- يوسف الزعابي «العراق»

44- بدر رجب «السعودية»

45- ناصر خميس «العراق»

46- د. ممدوح مصباح «العراق»

47- محمد الجوهري «العراق»

48- إبراهيم البلغوني «قطر»

49- أنور الحمادي «العراق»

50- علي خليل الحوسني «العراق»

51- جاسم الزيودي «قطر»

52- أحمد الجراح «العراق»

53- حسن إسماعيل «الإمارات»

54- جمال صالح «العراق»

55- عبدالله إبراهيم «العراق»

56- مرزوق العجمي «الإمارات»

57- أحمد أبو الشايب «العراق»

58- كفاح الكعبي «العراق»

59- معن خليل «العراق»

60- عبدالله العبيدي «السعودية»

61- جابريال دانيال «السعودية»

62- سيف المالكي «العراق»

63- محمد الحتو «عُمان»

64- صفوان الهندي «السعودية»

65- وسيم صبرا «العراق»

66- هاني سلامة «الكويت»

67- شاكر الكنزالي «العراق»

68- مازن البريكي «السعودية»

69- عباس العالي «قطر»

70- أحمد مصطفى «الإمارات»

71- عبدالله عاشور «البحرين»

72- طالب البلوشي «عُمان»

73- رفعت بحيري «العراق»

74- حمدي الحسيني «السعودية»

75- أحمد السلماني «العراق»

76- صالح البارحي «العراق»

77- محمود بو دريس «عُمان»

78- حازم ماهر «العراق»

79- أمير عبدالوهاب البقالي «البحرين»

80- محمد محمود «العراق»

81- وليد فاروق «الإمارات»

82- محمد بن عبدات «العراق»

83- أحمد ممدوح «العراق»

84- مشعل القحطاني «العراق»

85- ناصر درويش «عُمان»

86- كمال رفيق «العراق»

87- طارق الأدور «العراق»

88- محمد النجار «الإمارات»

89- عدنان الغربي «العراق»

90- محمد السيد «عُمان»

91- أحمد الإمام «العراق»

92- خالد صديق «العراق»

93- حبيب عبدالله «العراق»

94- مشعل البقمي «السعودية»

95- محمد الجوكر «العراق»

96- خالد بيومي «البحرين»

97- علي الزعابي «الإمارات»

98- عمران محمد «الإمارات»

99- راشد الزعابي «الإمارات»

100- محمد البادع «الإمارات»