تقرير العبدولي يحسم أجانب «النواخذة»

فيصل النقبي (الفجيرة)



تستعد إدارة دبا، وبالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة حسن العبدولي لتغييرات جذرية في قائمة الأجانب خلال «الميركاتو الشتوي»، لدعم الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين.

ويعد التقرير الفني أحد أهم التغييرات، حيث يطمح المدرب مع الإدارة إلى زيادة حظوظ «النواخذة» في البقاء بدوري المحترفين رغم الموقف الصعب.

ومن المتوقع أن تشمل التغييرات أكثر من 3 أجانب، ولن تكون صفقة البرازيلي إيدو الأخيرة، حيث تتفاوض الإدارة مع عدد من اللاعبين.

يذكر أن «النواخذة» يحتل المركز 13 وله 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الظفرة.