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الحساني عضواً في الدراسات الفنية والحتاوي مراقباً لمباريات «خليجي 25»

الحساني عضواً في الدراسات الفنية والحتاوي مراقباً لمباريات «خليجي 25»
5 يناير 2023 10:30

دبي (الاتحاد)

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اختير جمال الحساني رئيس قسم التدريب والتعليم في الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي، عضواً في لجنة الدراسات الفنية لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية من 6 إلى 19 يناير الحالي.
وستكون مهام أعضاء اللجنة إعداد الدراسات التي تشمل النواحي الفنية، ورفع توصية بأسماء المرشحين للجوائز التشجيعية إلى لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لاعتمادها، إضافة لوضع ضوابط اختيار «هداف البطولة - أفضل لاعب - أفضل حارس مرمى - اللعب النظيف» في البطولة، ورفعها للجنة المسابقات للتصديق النهائي على تلك الجوائز التي تُمنح في ختام البطولة.
وعيّن اتحاد كأس الخليج العربي الدكتور محمد سعيد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مراقباً لمباريات «خليجي 25»، والحتاوي ضمن المراقبين المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، وسبق تكليفه مراقباً لمجموعة من المباريات في أهم وأقوى البطولات الكروية، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ودوري أبطال آسيا 2020، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي «منطقة الغرب»، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

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