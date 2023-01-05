إنتر سيتي يُعذب «البارسا»!



مدريد (أ ف ب)

عانى برشلونة الأمرين لتخطي منافسه «المغمور» إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3، بعد التمديد، وبلوغ دور الـ 16 من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

خاض الفريق «الكاتالوني» المباراة بتشكيلة قوية ضمت لاعب وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وثلاثي الهجوم الهولندي ممفيس ديباي وفيران توريس والفرنسي عثمان ديمبلي.

ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على العملاق «الكاتالوني» ثلاث مرات بواسطة أوريول سولديفيا أحد نجوم المباراة.

تقدم برشلونة بواسطة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي أدرك التعادل سولديفيا «59».

ومنح ديمبلي التقدم لبرشلونة مجدداً «63»، ليرد أصحاب الأرض بواسطة سولديفيا «74».

لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة «77»، ليسجل سولديفيا هدف التعادل محققاً «الهاتريك» قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق ليفرض التمديد.

وفي الوقت الإضافي نجح أنسو فاتي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103.

وبلغ أتلتيكو مدريد الدور ذاته، بفوزه على أوفييدو بهدفين نظيفين، في حين حقق إشبيلية فوزاً ساحقاً على ليناريس 5-صفر.