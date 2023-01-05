نجم ليفربول على «رادار» برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



جدد برشلونة الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو «31عاماً» مهاجم ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وفي إطار الحرص على التعاقد مع نجوم جدد بأقل تكلفة ممكنة، ترغب إدارة «الكتالوني» في الفوز بلاعب «السامبا» ليكون بديلاً جيداً للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل إعجاب تشافي هيرنانديز المدير الفني بإمكانيات ومهارات نجم «السامبا»، والتي تتناسب مع طبيعة لعب برشلونة. ولا يتعجل برشلونة إبرام الصفقة في «الميركاتو الشتوي»، ويفضل ترك اللاعب حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول عليه «مجاناً»، مراعاة للظروف المالية السيئة التي يمر بها «البلاوجرانا».

وتحدثت مصادر صحفية إسبانية عن إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين «البارسا« و«الريدز»، يحصل برشلونة بموجبها على خدمات فيرمينو، مقابل ترك المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي لا يشارك في المباريات إلا نادراً.

ويدعم هذا الاقتراح كون ديباي ينتهي عقده أيضاً في نهاية هذا الموسم.

وقالت المصادر نفسها إن الاقتراح لو تم، ربما يعجل بإتمام الصفقة التبادلية هذا الشتاء.

وأشارت المصادر إلى أن ما يدعو للتفاؤل بإمكانية رحيل فيرمينو عن «الريدز»، وجود أكثر من مهاجم في النادي الإنجليزي، حيث ارتفع العدد إلى 5 مهاجمين على أعلى مستوى، بانضمام الهولندي كودي جاكبو، القادم حديثاً من آيندهوفن، إلى جانب وجود «الجناح» المصري محمد صلاح «أيقونة» الفريق، والبرتغالي ديوجو جوتا القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي، والكولومبي لويس دياز القادم من بورتو البرتغالي، واللذين يقتربان من العودة من الإصابة، إلى جانب وجود الأوروجواياني داروين نونيز القادم من بنفيكا.

يذكر أن مسيرة فيرمينو في «الأنفيلد» كانت رائعة، وأسهم خلالها في حصول الفريق على بطولتي الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».