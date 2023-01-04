«توب 10».. نجوم في «ذاكرة الخليج»

جاسم يعقوب

لا يمكن أن نذكر كأس الخليج من دون أن يتواجد اسم الكويتي جاسم يعقوب، وهو الذي توج هدافاً للنسخة الثالثة برصيد 6 أهداف، وعاد في النسخة الرابعة ليتوج بلقب الهداف مرة أخرى برصيد 9 أهداف.



منصور مفتاح

القطري منصور مفتاح كان علامة بارزة لبلاده في كأس الخليج، وسجل 13 هدفاً في 6 مشاركات، ويعتبر من أفضل اللاعبين في الخليج والوطن العربي، حيث نال جائزة هداف العرب مرتين متتاليتين عامي 1985 و1986.



حسين سعيد

فرض العراقي حسين سعيد نفسه ضمن قائمة النجوم التاريخيين لكأس الخليج، وهو الذي توج هدافاً للنسخة الخامسة برصيد 10 أهداف، وهو أعلى رقم من الأهداف سجله لاعب في بطولة واحدة في تاريخ البطولة، ثم عاد في النسخة السابعة ليتوج هدافاً أيضاً برصيد 7 أهداف، واقتسم جائزة أفضل لاعب مع العماني غلام خميس.



ماجد عبدالله

شارك السعودي ماجد عبدالله في 5 نسخ متتالية من بطولات كأس الخليج، ولعب 26 مباراة وسجل 17 هدفاً، حيث سجل في جميع النسخ الخمسة، ورغم عدم تتويجه باللقب مع منتخب بلاده، لكنه بقي اسماً راسخاً في الأذهان.



إسماعيل مطر

فرض إسماعيل مطر نفسه نجماً مميزاً للكرة الإماراتية بعدما قاد «الأبيض» إلى حصد لقب كأس الخليج عام 2007، بعدما سجل 5 أهداف في 5 مباريات وقتها، منها الهدف الحاسم في المباراة النهائية، كما تواجد لاحقاً مع المنتخب المتوج باللقب للمرة الثانية في البحرين عام 2013.



علي الحبسي

يبقى علي الحبسي من أبرز الأسماء في عُمان، بعد رحلة احتراف في الملاعب الأوروبية وتحديداً إنجلترا، ساهم من خلالها بقيادة منتخب بلاده للفوز بلقب عام 2009، بعد تألقه في ركلات الترجيح، علماً أنه قاد منتخب بلاده للنهائي عامي 2004 و2007 أيضاً.



علي النونو

وجه كان ملازماً للمشاركات اليمنية في كأس الخليج، وهو الذي تميز بأهدافه ومهاراته التي جعلته يقوم برحلة احترافية في الوطن العربي خارج بلاده، وتحديداً الأهداف التي سجلها في كأس الخليج، وحاول من خلالها المنتخب اليمني تقديم أفضل النتائج الممكنة.



حمود سلطان

يعتبر البحريني حمود سلطان من الوجوه التي كتبت تاريخ كأس الخليج، خصوصاً في النسخ الأولى، بوصفه حارساً مميزاً، بدأت مسيرته مع البطولة في النسخة الرابعة، وفاز وقتها بجائزة أفضل حارس مرمى ثم احتفظ بالجائزة في النسختين التاليتين، ليكون حقق الجائزة ثلاث مرات متتالية.



فهد خميس

وضع فهد خميس بصمته مع منتخبنا الوطني في كأس الخليج، وهو الذي سجل في أربع نسخ مختلفة من المسابقة، منها ستة أهداف في نسخة عام 1986، توج من خلالها هدافاً لتلك النسخة، وبالمجمل فقد سجل عشرة أهداف في البطولة.



فيصل الدخيل

أحد أشهر اللاعبين الكويتيين في كأس الخليج، وشارك في ثلاث نسخ أعوام 1976 و1979 و1986، وسجل بالمجمل 14 هدفاً، وكان لمهاراته وأدائه دور كبير مع المسيرة الذهبية للكرة الكويتية في تلك الفترة، حتى نال شهرة واسعة عربياً وآسيوياً أيضاً.