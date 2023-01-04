مدربو «خليجي 25».. صراع «العقول» خارج الخطوط

رودولفو.. الظهور الخليجي الأول مع «الأبيض»

يسجل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ظهوره الأول في «بطولات الخليج»، حينما يقود منتخب الإمارات في المشاركة المرتقبة، والتي تمثل الاستحقاق الثاني للمدرب الشاب مع «الأبيض» في البطولات الرسمية، بعدما أشرف على المنتخب في ثلاث مباريات في تصفيات مونديال 2022.



بينتو.. «اللوحة الأولى» مع «الأزرق»

بعد عدة تجارب ناجحة مع منتخبات المراحل السنية البرتغالية، بجانب قيادة فريق النادي الأهلي السعودي تحت 23 عاماً، والذي قاده للقب كأس الأمير فيصل بن فهد، تولى البرتغالي روي بينتو في أغسطس الماضي تدريب المنتخب الكويتي، حيث يدشن في «خليجي 25» ظهوره الرسمي الأول على صعيد كل البطولات.



هيليو سوزا.. صانع الإنجاز البحريني

يدين منتخب البحرين في تحقيقه حلم 50 عاماً والتتويج بلقب كأس الخليج في 2019 لمدربه البرتغالي هيليو سوزا بجانب نجوم «الأحمر»، بعد ما سبق لذات المدرب قيادة البحرين إلى الظفر بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العام ذاته بالعراق، وهو يطمح لتكرار الإنجاز في المشاركة المرتقبة في خليجي 25.



خيسوس كاساس.. «قانوني» مع «أسود الرافدين»

يدشن الإسباني خيسوس كاساس مشواره الرسمي مع العراق في المشاركة المرتقبة في «خليجي 25» بالبصرة، حيث جرى التعاقد مع المدرب الحالي لـ «أسود الرافدين» في نوفمبر 2022، ويعرف عن المدرب الإسباني نشاطه القانوني من واقع دراسته الماجستير في القانون.



إيفانكوفيتش.. الخبرة الخليجية في خدمة عُمان

وضع الخروج من الدور الأول للنسخة الماضية لكأس الخليج في 2019 السطر الأخير للهولندي إيروين كومان المدرب السابق، قبل إعلان التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في يناير 2020، ويعرف إيفانكوفيتش «65 عاماً» الكرة الخليجية جيداً، إذ سبق له تدريب الاتفاق والأهلي السعوديين، والوحدة الإماراتي.



ميروسلاف سكوب.. «كلاكيت ثاني مرة» مع اليمن

مجدداً يعود المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب لأجواء كأس الخليج، فقد قاد منتخب اليمن للمرة الثانية بعد الأولى في خليجي 22 بالسعودية 2014، وجاء تعاقد الاتحاد اليمني مع سكوب في نوفمبر الماضي بعد فشل الاتحاد اليمني الحصول على موافقة أي مدرب لقيادة المنتخب.



برونو ميجيل.. «خليفة العراب»

يقود البرتغالي برونو ميجيل بينيرو «العنابي» في «خليجي 25»، خلفاً للإسباني فيليكس سانشيز «العراب» في الكرة القطرية وصاحب الإنجازات المتتالية مع «عنابي الشباب»، بالفوز بلقب كأس آسيا 2014، وصولاً للتتويج مع المنتخب الأول بلقب آسيا 2019، وقيادة «العنابي» في مونديال 2022.



الشهري.. وجه «السعد» على «الأخضر»

مدفوعاً بإنجاز قيادة «الأخضر الأولمبي» إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 ولقب غرب آسيا للفئة ذاتها في 2022، يقود السعودي سعد الشهري منتخب بلاده في المشاركة المرتقبة في «خليجي 25». ويستند المدرب على خبرته الجيدة ونتائجه اللافتة مع منتخبات المراحل السنية السعودية