تتويج الفائزين بمزاينة الإبل ومسابقة المحالب في «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»

عجمان (وام)



توج الشيخ أحمد بن عمار النعيمي الفائزين في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» والمقام في عجمان.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت مزاينة الإبل في يومها الرابع 4 أشواط للإبل من سن الإيذاع (شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل)، إذ خصص لها 40 جائزة قيمة.

وشهدت مسابقة المحالب مشاركة 119 مشاركاً ضمن 4 أشواط (شوط عرابي محليات، شوط خواوير محليات، شوط المهجنات الأصايل، شوط محليات لأبناء القبائل، وشوط المهجنات الأصايل)، حيث خصص لكل شوط 10 جوائزة قيمة بمجموع 40 جائزة.



وأسفرت النتائج في شوط ايذاع تلاد محليات لأبناء القبائل، عن فوز «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وفي المركز الثالث «جذابة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وحلت في المركز الرابع «نوف» لمالكها حمدان مصبح عامر حويرب المنصوري، وفي المركز الخامس «الأسطورة» لمالكها راشد علي صياح المنصوري.

وفي شوط ايذاع شرايا محليات لأبناء القبائل فازت «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الشبهانة» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وفي المركز الثالث «الغزيل» لمالكها راشد سعيد خلفان السعيدي، وحلت «جمايل» لمالكها خالد بن محمد بن سعيد بن علي الرشيدي في المركز الرابع، في حين حلت «افعال» لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري في المركز الخامس.

وأظهرت النتائج في شوط ايذاع شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) فوز «تحدي» لمالكها مصبح سيف راشد الرايحى العليلى بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «غزر» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، والمركز الثالث «الشاهينية» لمالكها سيف عبيد مطر بلحويس آل علي، وحلت في المركز الرابع «العنود» لمالكها محمد راشد سالم الشاوي الغفلي، وفي المركز الخامس «صمود» لمالكها علي مانع جمعة الغويص.

أما في شوط ايذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل حصدت المركز الأول «قيادة» لمالكها رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي، وفي المركز الثاني «قصابة» لمالكها احمد خلف براك محمد المزروعي، والمركز الثالث «عاليه» لمالكها سهيل حمد سالم عنوده العامري، وحلت «مخيفه» لمالكها محمد عوض محمد سهيل المزروعي في المركز الرابع، في حين حلت «جمايل» لمالكها ناصر محمد راشد محمد المنصوري في المركز الخامس.

كما أسفرت نتائج مسابقة المحالب في شوط «محليات لأهل المنطقة» عن فوز مطية «محمدعبيد محمد عبيد محمد الغفلي» بالمركز الأول بمعدل وزن بلغ 62 كيلو و700 غرام، وفي شوط العرابي حصدت المركز الأول مطية «ضاحي جمعه سعيد سعيد حارب العميمي» بمعدل وزن بلغ 79 كيلو و600 جرام، ونالت المركز الأول في «شوط الخواوير» مطية «احمد جمعه سعيد حارب العميمي» بمعدل وزن بلغ 101 كيلو و900 جرام، وجاءت بالمركز الأول في شوط «المهجنات الأصاايل» مطية «عبدالعزيز علي سعيد باقرون» بمعدل وزن بلغ 73 كيلو و650 جراماً.