سعيد عتيق: الدفاع سلاح «الفرسان» لصدارة «سلة آسيا»



علي معالي(دبي)



يرى سعيد عتيق المدرب المساعد لشباب الأهلي لكرة السلة أن سلاح الدفاع الذي لعب فيه «الفرسان» في المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي، جعل الانتصار والصدارة من نصيب الفريق.

وقال: العامل الدفاعي كان العنصر المهم في الموقعة التي جعلتنا نحصد الفوز، وننفرد بصدارة المجموعة الأولى عن غرب آسيا «منطقة الخليج»، وتحقيق «العلامة الكاملة» من خلال الفوز في 3 مباريات، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط متقدماً على «الأزرق» بنقطة.

وأضاف: في المباراة كانت اللحظات الأخيرة حاسمة في الفوز 75 مقابل 70، بفضل العمل الدفاعي القوي والمنظم الذي قام به النجم الكبير سعيد مبارك وطلال سالم وميلان مليوزوفيتش، وبقية العناصر التي تواجدت في الثواني الأخيرة من المواجهة، والتي أعتبرها من وجهة نظري البداية الحقيقية لشباب الأهلي في التصفيات القارية الصعبة.

وقال سعيد عتيق: شهدت المباراة فترات صعود وهبوط في المستوى، ويملك فريقي أداءً فنياً عالياً، ونزيد من الجانب البدني خلال الفترات المقبلة من البطولة التي أرى أن الفرق الثلاث التي تلعب معنا مستعدة بدنياً بصورة جيدة، ولكننا وسط هذه الأمور استطعنا أن نبلغ المطلوب من مباريات مرحلة الذهاب بالفوز في 3 مباريات، وعلينا عبء كبير في مباريات الإياب، ولكننا في كل الأحوال جاهزون بقوتنا وعزيمة «الفرسان«.

وأشاد سعيد عنيق بالروح الحالية، وقال: اتحاد كرة السلة يدعمنا بتأجيل بعض المباريات المحلية، كما أن مجلس إدارة الاتحاد يتواجد خلف الفريق، وهو ما تقوم كذلك إدارة نادي شباب الأهلي، حيث توفر لنا كل سبل النجاح لعبور هذه المرحلة، وكذلك نرى وقفة كل الأندية الإماراتية خلف ممثل السلة الإماراتية في التصفيات القارية القوية التي تجرى لأول مرة بهذا النظام الجديد.

وقال عتيق: لدينا بعض اللاعبين الغائبين أو العائدين من الإصابة، وهو ما تأثر به الفريق نسبياً في مباراة الهلال الأخيرة، ومنهم محمد مبارك ومحمد عبداللطيف، لكن في نفس الوقت، نمتلك من المواهب المحلية والقدرات العالية في المحترفين الأجانب، مما يسهم في جعل قوة «الفرسان» حاضرة في ظل أصعب الظروف، ولدينا ثقة كبيرة في المجموعة الحالية التي تؤدي مستوى فني وبدني على أفضل ما يكون، ووجود الجماهير في آخر مباراتين أمام كاظمة الكويتي والهلال السعودي له «مفعول السحر» في الانتصار في نهاية المطاف.