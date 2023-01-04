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الرياضي

200 ألف درهم جوائز أولى جولات «دبي لصيد الأسماك»

200 ألف درهم جوائز أولى جولات «دبي لصيد الأسماك»
4 يناير 2023 21:30

دبي (الاتحاد)

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تستكمل اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان يوم دبي البحري الخميس، إجراءات المشاركة للمتسابقين في الجولة الأولى، من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022-2023، والمخصصة لفئتي «كنعد وسكل»، بتسليم المشاركين الملصقات الخاصة، تمهيداً لبدء مراحل التنافس بداية من صباح الجمعة.
وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي، في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية، من خلال استقطاب مختلف الفئات، مما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.
ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبلغ 200 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في الجولة، حيث يخصص 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى الثالث عشر، و30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل.
ويحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 35 ألف درهم ويحصل الثاني على 30 ألف درهم، والثالث على 20 ألفاً، فيما ينال صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل على 15 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف، والثالث على 5 آلف درهم.

دبي
دبي البحري
صيد الأسماك
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