البطائح يعسكر للقاء العين



الشارقة (الاتحاد)



عاد بنادي البطائح إلى التدريبات، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني واللاعبين، بسبب توقف «دوري أدنوك للمحترفين»، لمشاركة المنتخب في كأس الخليج بالعراق.

أجرى الفريق تدريباً تحت إشراف المدرب سعيد شخيت بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً لمباراته القادمة أمام العين المقررة 22 يناير الحالي في الدوري، وفي ذات الإطار يخوض الفريق معسكراً تحضيرياً بالشارقة يتخلله تدريبات صباحية ومسائية وعدداً من المباريات الودية، وذلك تأهباً لما تبقى له من المباريات المقبلة بالدوري وكأس رئيس الدولة.

من جانبه، أكد حمدان الشامسي مدير الفريق على أنهم يعملون على تهيئة الأجواء للجهاز الفني واللاعبين، حتى يتدربوا في أجواء صحية، تساعدهم على التركيز العالي، تأهباً للمواجهات المقبلة، وقال: نسعى لتحقيق نتائج إيجابية للبقاء بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وأوضح أن المعسكر يسهم في تجهيز اللاعبين والرفع من معدل الجاهزية البدنية والفنية، وكذلك المباريات الودية التي يخوضها على هامش المعسكر.