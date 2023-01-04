863 ميدالية حصاد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الجو جيتسو



الشارقة (وام)



حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال العام 2022 رقماً غير مسبوق في عدد الميداليات خلال موسم واحد، متصدراً أندية الدولة بعدد الميداليات، وذلك بعد نيل لاعبي ولاعبات النادي في رياضة الجو جيتسو 863 ميدالية، منها 316 ذهبية و302 فضية و245 برونزية.

وحقق لاعبو النادي في الجو جيتسو 20 درعاً، منها 5 دروع في المركز الأول، و6 دروع للمركز الثاني، و9 دروع في المركز الثالث، وذلك في ختام منافسات العام 2022 التي نظمها اتحاد الجو جيتسو.

وأهدى مجلس إدارة النادي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقديراً لدعمهم ورعايتهم التي مهدت لكل إنجاز يحققه أبناء النادي.

وأعرب أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن امتنانه لدعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، والذي عكس النقلة النوعية لرياضات الدفاع عن النفس في النادي، وأسهم بشكل فاعل في المكاسب المتحققة.

وأكد أن هذا العدد الكبير والمميز من الميداليات الملونة في بطولات الجو جيتسو يعكس الجهود القيمة للإدارة التنفيذية وإدارة التدريب الرياضي، والمدير الفني للجو جيتسو إبراهيم الحوسني، ودورهم الفاعل في توجيه اللاعبين في كل الاتجاهات، لتحقيق أفضل الإنجازات، ومدربي الفريق وسكرتير اللعبة طه عبدالستار، والدور المميز لأولياء الأمور.