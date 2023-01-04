الزرقا: هدفنا الدفاع عن سمعة الكرة اليمنية



رضا سليم (دبي)



كشف عبدالوهاب الزرقا عضو الاتحاد اليمني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات، عن تجهيزات منتخب بلاده للحدث الخليجي وقال: منتخبنا على الموعد مع المواجهة الأولى مع السعودية، ورغم أن «الأخضر» معروفة بأنه من المنتخبات القوية، حتى لو شارك بالصف الثاني، أو لاعبي المنتخب الأولمبي، لأنه أبطال آسيا، بجانب أن مجموعة من اللاعبين كانت مع المنتخب الأول في «مونديال 2022»، بجانب جاهزيتهم في الدوري، بعكس حالنا لا يوجد لدينا دوري، وبشكل عام المجموعة صعبة، ولكننا سنقدم مستوى جيداً يلق بسمعة الكرة اليمنية.

وأضاف أن التجهيزات بدأت بتجمع المنتخب في محافظة عدن، تحت قيادة المدرب المساعد محمد سالم الزريقي، وبعدها توجه إلى معسكر القاهرة، بحضور المدرب ميروسلاف سوكوب، ولعبنا عدداً من المباريات مع فرق الدرجة الثانية والأولى، وكان هدف المدرب اللعب أكبر عدد من المباريات، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الشباب والمنتخب الأولمبي، ويحتاج الجميع إلى الانسجام وفهم فكر المدرب الذي يسعى لتأسيس منتخب قوي من عناصر الشباب.

وأشار إلى أن الصفوف مكتملة وإن كانت الإصابة الوحيدة للاعب حمدي محروس خلال معسكر القاهرة، مؤكداً أن هناك 4 لاعبين من أصحاب الخبرة في المنتخب يتقدمهم عبدالواسع المطري ومدير عبد ربه، وأحمد السروري، وناصر محمد، والمجموعة يعول عليها المدرب في قيادة بقية اللاعبين في الملعب.

ووصل المنتخب اليمني إلى البصرة، استعداداً للمشاركة في «خليجيي 25»، وبدأت التدريبات على الملاعب المخصصة للمنتخبات، ويبدأ المواجهات أمام «الأخضر» ثم عُمان ويختتم مباريات الدور الأول أمام «أسود الرافدين» أصحاب الأرض.