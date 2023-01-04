ماسة تحلق بـ «أجنحة اليمامة»



محمد حسن (دبي)



أكملت الفارسة ماسة عدنان واسطبلات «اف3» ثنائية رائعة خلال مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بعد الفوز بلقب سباق اليمامة للقدرة المخصص للأفراس الذي أقيم بمدينة دبي العالمية للقدرة بسيح السلم.

وشارك في السباق الذي امتد لمسافة 119 كيلومتراً، 119 فارساً وفارسة، وهو ثالث فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الخامسة عشرة، الذي انطلق الخميس الماضي ويختتم السبت المقبل بسباق الكأس الرئيسي.

وتمكنت المتألقة ماسة عدنان، من إضافة الفوز الثاني في المهرجان بعد أداء قوي ورائع على صهوة «رو فانتستيكا» لإسطبلات «اف3»، قاطعة المسافة الكلية بزمن وقدره 4:09:01 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.67 كلم/ساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس عبد الله الحمادي على صهوة «اتش سي جلال» لإسطبلات الريف «العجبان»، مسجلاً 4:09:04 ساعة فيما حل في المركز الثالث عبد الرحمن الغيلاني على صهوة «آر او لكي» لإسطبلات الوثبة بزمن وقدره 4:09:52 ساعة.

وقدمت الفارسة ماسة عدنان أداء ولا أروع في السباق متبعة أسلوبها في القيادة بالمراقبة في المراحل الأولى ثم الانطلاق بقوة في الختام، فقد ظلت قريبة من خيول الصدارة، حيث كانت في المركز العاشر في المرحلة الأولى، ثم ارتقت إلى المركز الخامس في الثانية قبل أن تتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة.

وشهدت المرحلة الرابعة والأخيرة منافسة شرسة بين فرسان المقدمة لتنجح بطلة السباق في تخطي الفرسان واحداً تلو الآخر قبل أن تدخل في صراع قوي مع الوصيف استطاعت أن تحسمه بجدارة وتصل أولاً لخط النهاية.

عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطل الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وتعقد اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في العاشرة والنصف من صباح اليوم بمضمار ميدان، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل سباق الكأس الرئيس الذي ينطلق صباح السبت برعاية طيران الإمارات.



توب 5

الأول: ماسة عدنان «اف 3»

الثاني: عبد الله الحمادي «الريف/العجبان»

الثالث: عبد الرحمن الغيلاني «الوثبة»

الرابع: سعيد الشامسي «أم7»

الخامس: زايد محمد المهيري «جميرا»