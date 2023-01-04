20 فريقاً في طواف الإمارات للسيدات



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، حيث يستعد 20 فريقاً من أبرز فرق ركوب الدراجات للسيدات على مستوى العالم للمشاركة عبر 4 مراحل.

وينطلق مسار سباق طواف الإمارات للسيدات بين المعالم الفريدة والمواقع المتنوعة والمذهلة في دولة الإمارات، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المسارات الكاملة خلال شهر يناير الجاري.

ويمثل الطواف حدثاً بالغ الأهمية لرياضة ركوب الدراجات الهوائية ورياضات السيدات على حد سواء، حيث يندرج ضمن الأجندة الرئيسة للفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، ليؤكد الشعبية المتزايدة التي تحظى بها رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المنطقة والعالم، كما يوفر لممارسي الرياضة محلياً فرصاً أكبر للاطلاع على تجربة السباقات عالمية المستوى في المنطقة.

ويعكس تنظيم طواف الإمارات للسيدات نجاحاً بارزاً للمنطقة، حيث إن دولة الإمارات رسخت مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتعود استضافة سباقات الدراجات الهوائية في المنطقة إلى عام 2014، حيث شملت «طواف أبوظبي» و«طواف دبي» اللذين اندمجا فيما بعد باسم «طواف الإمارات»، كما تؤكد الاستضافة التطور الكبير في مجال رياضة ركوب الدراجات في الدولة، والجهود المبذولة لتعزيز رياضة ركوب الدراجات الاحترافية للسيدات في المنطقة.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُشكل إطلاق طواف الإمارات للسيدات إضافة جديدة في رزنامة الفعاليات العالمية التي تنظمها وتستضيفها أبوظبي على مدار العام، وللسجل الحافل الذي حققه طواف الإمارات على مدار السنوات الماضية، ودوره الكبير في التعريف بالمعالم والمواقع التاريخية للدولة».

وأضاف العواني: «حرصنا على إطلاق طواف الإمارات للسيدات مواكبة لنمو رياضة الدراجات في المنطقة بشكل عام والإمارات خصوصاً، لترسخ الاستضافة مكانة دولة الإمارات وجهةً مفضلةً واستثنائيةً لفعاليات وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المنطقة».

بدوره، قال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ار سي اس» للرياضة: «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونحن على ثقة من أن المراحل كافة ستشهد اهتماماً بالغاً من الجمهور، ونطمح بأن تكون هذه الإضافة هي من أهم وأفضل السباقات ضمن أجندة الفعاليات العالمية للاتحاد الدولي للدراجات، والتي تعزز المشاركات في رياضة ركوب الدراجات الهوائية على المستوى الإقليمي والعالمي».