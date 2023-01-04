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الرياضي

ممنوع التصريحات والمقابلات في العراق!

ممنوع التصريحات والمقابلات في العراق!
4 يناير 2023 18:54

 
علي معالي (دبي)

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خليجي 25
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رفع منتخب العراق وتيرة الاستعداد لمباراته الافتتاحية في «خليجي 25» أمام عُمان، من خلال تكثيف التدريبات، بواقع مرتين في اليوم «صباحاً ومساءً»، وشحن معنويات اللاعبين بالشكل المناسب قبل مباراة الغد في البطولة التي تستمر إلى 19 يناير الجاري.
وبدأ الإسباني كاساس مدرب «أسود الرافدين» في التركيز الكامل مع المجموعة الحالية وقراءة المنافس العماني قبل اللقاء المرتقب، بالتدريب على أحد الملاعب الفرعية التابعة لمدينة البصرة الرياضية.
وكانت تدريبات المنتخب العراقي مغلقة أمام وسائل الإعلام أمس، بينما يتم فتحها اليوم لتقتصر على التصوير فقط وعدم السماح بإجراء المقابلات الصحفية أو اللقاءات التليفزيونية.
وشهد التدريبات عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، رئيس اللجنة المنظمة لـ «خليجي 25»، ويونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى إياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة والشباب، من أجل رفع معنويات اللاعبين في هذا التوقيت المهم من النسخة التي تتطلع فيها الجماهير والمسؤولين في العراق إلى استعادة زمن الكرة الجميل واللقب الغائب عن «أسود الرافدين» منذ 35 عاماً، حيث تعود آخر نسخة تُوج بها منتخب العراق إلى عام 1988.
يلعب العراق في المجموعة الأولى مع السعودية وعُمان واليمن، ويشارك في التدريبات الحالية 26 لاعباً هم: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عبادي، إبراهيم بايش، علي فائز، مصطفى ناظم، أمجد عطوان، زيد تحسين، محمد علي عبود، علاء عباس، حسين جبار، مؤمل عبد الرضا، أحمد يحيى، حسين علي، مناف يونس، الآي فاضل، أمير العماري، شيركو كريم، ريوان أمين، أيمن حسين، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، آسو رستم، حسن عبد الكريم، وأحمد فرحان.

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