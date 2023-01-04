«شيبتني كأس الخليج» أحدث إصدار الجوكر



دبي (الاتحاد)

دشن الزميل محمد الجوكر إصداره الجديد، بمقر إقامة وفود كبار الشخصيات، حيث تسلمه أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعدنان درجال، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة بالعراق، وأعضاء اتحاد الكرة العراقي، وعدد كبير من الإعلاميين والإداريين واللاعبين.

يعود الكاتب والمؤرخ الرياضي الكبير الزميل محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي في الدولة، مع إطلالة العام الجديد 2023، بإصداره المتجدد كتاب «شيبتني كأس الخليج»، احتفاءً بالنسخة رقم 25 لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها العراق في البصرة.

وقدم الزميل الجوكر الكتاب في الإصدار الجديد بشكل مختلف، إذ يأتي في أسلوب سرد شيق عبر 200 صفحة في الكتاب من القطع الكبير يحوى 9 فصول لكل واحد منها خصوصية، إذ افتتح كتاب «شيبتني كأس الخليج» بكلمة المؤلف، ثم الفصل الأول، والذي عكس الانبهار مع المونديال العربي في قطر، وسجل في طياته تفاعل القيادة الرشيدة في الإمارات مع الحدث ونتائجه ونجاحه الذي فاق الوصف ليكون مدخلاً للكتاب.

وسلط الكاتب في الفصول من الثاني إلى الثالث والرابع الضوء على دور القيادة الرشيدة في الإمارات، في دعم الرياضة والدفع بإنسان الدولة نحو التقدم والمنافسة بقوة.

وتناول الجوكر في الفصول من الخامس إلى التاسع العلاقة الممتدة بين الإمارات والعراق، كما سلط الضوء على الدورة 25، وفرحة تنظيم البصرة للحدث.

وسرد الكاتب حكاية دورات كأس الخليج العربي، منذ أن كانت فكرة وطرحت عام 1968 قبل التنفيذ بإقامة أول نسخة عام 1970 في المنامة.