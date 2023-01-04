إيقاف «6 دوريات» بأمر «الخليجية»



معتصم عبدالله (دبي)



توقفت عجلة منافسات الدوري المحلي، في 6 دول خليجية، ما بين الإيقاف الكامل والتأجيل لبعض المباريات، بالتزامن مع التحضيرات النهائية المرتقبة لمنافسات «خليجي 25» التي تنطلق الجمعة بمدينة البصرة في العراق، وتستمر حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

وفي الوقت الذي مثل فيه الدوري السعودي «دوري روشن» الاستثناء الوحيد، باستمرار عجلة المنافسة، عطفاً على قرار مشاركة «الأخضر» بالمنتخب الأولمبي في «المونديال الخليجي»، طال التأجيل والإيقاف 6 دوريات في الإمارات، البحرين، عُمان، العراق، الكويت، وقطر، فيما يدخل منتخب اليمن المشاركة الخليجية، في ظل غياب منافسة الدوري.

وتوقفت عجلة «دوري أدنوك للمحترفين» في الإمارات بنهاية «الجولة 12»، وقبل جولة على ختام الدور الأول، في انتظار عودة المنافسة بنهاية المشاركة الخليجية، بإقامة مباريات الجولة 13 يومي 22 و23 يناير، على أن تطلق مباشرة مواجهات الدور الثاني في «الجولة 14» يومي 27 و28 يناير.

وأسدل الستار في عُمان على منافسات الدور الأول لـ «دوري عمانتل»، حيث يتصدر النهضة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويتسمر توقف الدوري حتى 24 يناير الحالي، والمقرر لانطلاق الدور الثاني، وتقام خلال فترة التوقف الحالية للدوري العُماني منافسات بطولة كأس الاتحاد «كأس أم جي».

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم مستضيف «خليجي 25»، يوم 24 يناير الحالي لاستئناف الدوري، الذي توقف بنهاية «الجولة 12» بالتزامن مع انطلاق تحضيرات «أسود الرافدين» للمشاركة الخليجية، فيما يعود الدوري البحريني الذي توقف بدوره بنهاية الجولة التاسعة في 27 ديسمبر الماضي، بإقامة مباريات الجولة العاشرة في 27 يناير 2023، في المقابل تعود منافسات الدوري الكويتي، والذي يتصدر ترتيبه نادي الكويت برصيد 22 نقطة، في 3 فبراير بعد التوقف الذي بدأ في 21 ديسمبر بنهاية الجولة 11.

وأعلنت مؤسّسة «دوري نجوم قطر» تأجيل عدد من مباريات بطولة الدوري للموسم الحالي 2022- 2023، خلال الجولات المقبلة بسبب ارتباط بعض اللاعبين مع منتخباتهم المشاركة في بطولة «خليجي 25»، وجاء قرار التأجيل بالتنسيق مع الأندية قبل انطلاق البطولة الخليجية.

وتعد مواجهة السد «حامل اللّقب» مع نادي قطر، والشّمال مع الوكرة أبرز المواجهات المؤجلة في الجولة الثامن التي تتزامن مع انطلاقة «خليجي 25»، فيما تقام منافسات الجولة التاسعة يومي الحادي عشر والثاني عشر من يناير الجاري، على أن تجرى الجولة العاشرة يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر ذاته.