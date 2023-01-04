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ميلان يطارد نابولي بـ«ثنائية ساليرنيتانا»

ميلان يطارد نابولي بـ«ثنائية ساليرنيتانا»
4 يناير 2023 17:46

روما (د ب أ)
فاز ميلان على مضيفه ساليرنيتانا 2-1، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف ساندرو تونالي الهدف الثاني في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 83 سجل فيدريكو بونازولي هدف ساليرنيتانا الوحيد. 

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ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر، والذي يمكنه زيادة الفارق في حال فاز على إنتر ميلان في مباراة تقام بينهما مساء اليوم.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد ساليرنتيانا عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب سامبدوريا على مضيفه ساسولو 2-1، تقدم مانولو جابياديني لسامبدوريا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله توماسو أوجيلو الهدف الثاني في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 64 سجل دومينكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد من ضربة جزاء.
ورفع سامبدوريا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

ميلان
نابولي
الدوري الإيطالي
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