الخميس 5 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

استاد آل مكتوم يستضيف «السوبر» 25 فبراير

استاد آل مكتوم يستضيف «السوبر» 25 فبراير
4 يناير 2023 14:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة


يستضيف استاد آل مكتوم، بنادي النصر، مواجهة كأس السوبر، بين العين والشارقة، المقرر مساء 25 فبراير المقبل، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023، بين العين بطل الدوري في موسم 2021- 2022، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة للموسم ذاته.
وستكون النسخة المرتقبة هي الخامسة عشرة في تاريخ كأس السوبر في المحترفين، منذ أول موسم 2008- 2009.
وتُوج العين بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة، فيما ظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1-0 في النهائي.

دبي
استاد آل مكتوم
كأس السوبر
العين
الشارقة
آخر الأخبار
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
دنيا
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
اليوم 16:20
أول لقاح في العالم لحماية النحل
دنيا
أول لقاح في العالم لحماية النحل
اليوم 16:47
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
الرياضي
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
اليوم 16:45
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
الرياضي
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
اليوم 16:30
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
الرياضي
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©