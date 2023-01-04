«هيروكاب» تدشن انطلاقة العام الجديد لجولة «دي بي ورلد» من الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد جولة دي بي ورلد للجولف لانطلاق العام الجديد من بوابة بطولة هيرو كاب التي تقام في نادي أبوظبي للجولف من 13 إلى 15 يناير الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين الذين يتنافسون بنظام الفرق بقيادة نجوم الفريق الأوروبي لكأس رايدر العريق.

ستكون بطولة هيرو كاب الأولى، في قائمة أربع بطولات تقام بالإمارات في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس للجولف من 19 إلى 22 يناير، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف من 26 - 29 يناير، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا من 2 إلى 5 فبراير المقبل.

واعتمد المنظمون قائمة اللاعبين الذين يتنافسون في فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وإيرلندا»، في النسخة الأولى على الإطلاق من البطولة، اختارهم كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد، وقائدي البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري.

وعبر عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن تطلعه لانطلاق البطولة الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، وقال: علاقتنا مع أي كيان دولي، مثل جولة دي بي ورلد، من المهم أن يتم بناؤها على أساس الإنجازات، ولكن عليك أن تثق في أنك ستحققها، ويسعدنا في أبوظبي أن الكثير من الأحداث الرياضية الدولية تثق بنا لتقديم تجارب رائعة، ويسهم ذلك في استقطاب أفضل نجوم العالم سواء في الجولف أو مختلف الألعاب الرياضية، وأنت ترى الكثير من الرياضات المختلفة تأتي إلى هنا لأنهم شاهدوا التنظيم الجيد والإعداد الذي قمنا به للأحداث التي استضفناها سابقاً، ويجعلنا أكثر تصميماً على تكرار هذا النجاح في بطولة هيرو كاب المقبلة.

وأضاف: باستضافة أبوظبي بطولة جديدة لرياضة الجولف، إلى جانب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بما يعني تواصل منافسات الجولف لأسبوعين متتاليين هنا، يأتي لاختيار الجولف بوصفها رياضة مهمة، إلى جانب دورها السياحي، والمساهمة في الاستدامة للحفاظ على البيئة بملاعبها التي نفتخر بالإمارات بكونها من الأفضل والأحدث في العالم.