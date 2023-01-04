الخميس 5 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الكويت يتجنب الإرهاق بالسفر جواً

منتخب الكويت يتجنب الإرهاق بالسفر جواً
4 يناير 2023 13:18



دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
«مدن عريقة» تكسر احتكار «العواصم» لكأس الخليج
خليجي 25
تابع التغطية كاملة


وصل منتخب الكويت إلى البصرة صباح أمس على متن طائرة خاصة، وذلك استعداداً للمشاركة في «خليجي 25»، والمقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر إلى 19 يناير الجاري.
وأدى «الأزرق» تدريباته على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة المعلن عنها، وحرص الاتحاد الكويتي على توفير طائرة خاصة للمنتخب لنقله إلى البصرة، بعد شكوى اللاعبين من الإرهاق للسفر براً، حيث سبق وأن توجه المنتخب إلى المدينة العراقية عبر البر الأسبوع الماضي، لخوض تجربة ودية أمام شقيقه العراقي، في افتتاح الملعب الأولمبي لنادي الميناء.
ويلعب «الأزرق» البطل التاريخي لدورات كأس الخليج مباراته الأولى أمام قطر السبت المقبل، وأعلن الاتحاد رغبة منتخب الكويت في المنافسة على كأس البطولة لرفع رصيده إلى «اللقب 11».
وشهد التدريب الأول لمنتخب الكويت مشاركة جميع اللاعبين المختارين، بعد أن خلت القائمة من المصابين.
وحرص الجهاز الفني للكويت بقيادة البرتغالي روي بينتو، على شرح بعض الجمل الخططية، المنتظر أن يعول عليها في البطولة، ويترأس وفد «الأزرق» إلى البصرة جمال العتيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

كأس الخليج
الكويت
العراق
آخر الأخبار
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
دنيا
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
اليوم 16:20
أول لقاح في العالم لحماية النحل
دنيا
أول لقاح في العالم لحماية النحل
اليوم 16:47
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
الرياضي
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
اليوم 16:45
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
الرياضي
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
اليوم 16:30
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
الرياضي
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©