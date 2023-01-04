منتخب الكويت يتجنب الإرهاق بالسفر جواً





دبي (الاتحاد)



وصل منتخب الكويت إلى البصرة صباح أمس على متن طائرة خاصة، وذلك استعداداً للمشاركة في «خليجي 25»، والمقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر إلى 19 يناير الجاري.

وأدى «الأزرق» تدريباته على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة المعلن عنها، وحرص الاتحاد الكويتي على توفير طائرة خاصة للمنتخب لنقله إلى البصرة، بعد شكوى اللاعبين من الإرهاق للسفر براً، حيث سبق وأن توجه المنتخب إلى المدينة العراقية عبر البر الأسبوع الماضي، لخوض تجربة ودية أمام شقيقه العراقي، في افتتاح الملعب الأولمبي لنادي الميناء.

ويلعب «الأزرق» البطل التاريخي لدورات كأس الخليج مباراته الأولى أمام قطر السبت المقبل، وأعلن الاتحاد رغبة منتخب الكويت في المنافسة على كأس البطولة لرفع رصيده إلى «اللقب 11».

وشهد التدريب الأول لمنتخب الكويت مشاركة جميع اللاعبين المختارين، بعد أن خلت القائمة من المصابين.

وحرص الجهاز الفني للكويت بقيادة البرتغالي روي بينتو، على شرح بعض الجمل الخططية، المنتظر أن يعول عليها في البطولة، ويترأس وفد «الأزرق» إلى البصرة جمال العتيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد.