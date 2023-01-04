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الرياضي

سوزا يطالب «الأحمر» بالتركيز والجدية

سوزا يطالب «الأحمر» بالتركيز والجدية
4 يناير 2023 13:30

 


دبي(الاتحاد)

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خاض منتخب البحرين أول حصة تدريبية مساء أمس في مدينة البصرة العراقية، وذلك استعداداً لخوض منافسات «خليجي 25»، حيث أجرى «الأحمر» مرانه على الملاعب الفرعية للمدينة الرياضية بالبصرة، بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، وبمشاركة جميع اللاعبين.
واتسم المران بالحماس والجدية من اللاعبين، في تطبيق التدريبات وفق تعليمات المدرب، الذي يسعى للوصول إلى أتم الجاهزية البدنية والفنية قبل الموقعة الأولى التي تجمع «الأحمر»، بنظيره «الأبيض» مساء السبت، في افتتاح مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً قطر والكويت.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والجري، ثم انتظم اللاعبون في بعض التقسيمات التي ركز من خلالها المدرب على الجوانب التكتيكية، مثل الضغط على حامل الكرة وكيفية استخلاص الكرة من المنافس وإخراجها من منطقة العمليات، وبناء الهجمات عبر الخطوط والكرات العرضية والتسديد على المرمى.
وحث المدرب سوزا اللاعبين قبل بدء المران على ضرورة إظهار أفضل الإمكانيات خلال المشاركة، مع أهمية التركيز والجدية في جميع المباريات، على الشكل الذي يدفع بالمنتخب لتقديم الأداء والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية التي تصل بالمنتخب لأبعد مدى في المشاركة.

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