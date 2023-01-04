رودولفو يضع «اللمسات الأخيرة» على خطة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم التدريب الأساسي مساء الخميس، على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية في البصرة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الأبيض» وطريقة اللعب التي يريد تطبيقها، بعد تصحيح السلبيات الفنية التي ظهرت على الأداء في تجربة لبنان يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب بهدف سجله سبيستيان تيجالي.

وشهدت الأيام الماضية منذ الوصول إلى البصرة، تدريبات مكثفة بمشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون على رفع اللياقة البدنية لجميع اللاعبين، بجانب الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية، خاصة تجهيز اللاعبين لتنفيذ المهام المطلوبة منهم وأبرزها الضغط على المنافس بمختلف أرجاء الملعب، وتضييق المساحات وعدم منح المنافس فرصة التحرك في وسط الملعب والثلث الأخير لملعبنا، مع فرض الرقابة على مفاتيح لعب «الأحمر»، حامل لقب النسخة الماضية، والذي يعد من بين المنتخبات المرشحة للوصول إلى نهائي البطولة.

ويحتاج المنتخب للعب بثقة خلال مواجهات البطولة التي تنطلق الجمعة بلقاء الافتتاح بين العراق وعُمان، ضمن المجموعة الأولى، على أن يلتقي «الأبيض» و«الأحمر» مساء «السبت» في المجموعة الثانية.

وركز الجهاز الفني خلال المحاضرات اليومية في مقر الإقامة بالبطولة، على ضرورة التركيز طوال 90 دقيقة، مع الحرص على استغلال الفرص، حيث سيكون للأطراف دور كبير في تمويل الهجوم، وصناعة الفرصة، و«خلخلة» دفاعات المنافس، في ظل القدرات الفنية التي يتمتع بها عدد من لاعبي «الأبيض» مثل فابيو ليما وحارب سهيل، بالإضافة إلى عبد الله رمضان وعلي صالح وكايو كانيدو.

وضم الجهاز الفني 23 لاعباً للبطولة، هم :علي خصيف، وخالد عيسى، وخالد السناني، وخليفة الحمادي، ووليد عباس، وخالد الهاشمي، وعبد السلام محمد، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز هيكل، وبدر ناصر، وأحمد جميل، وفلاح وليد، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وماجد حسن، وخالد البلوشي، ومحمد عبد الباسط، وعلي صالح، وحارب عبد الله، ويحيى الغساني، وكايو كانيدو، وفابيو ليما، وسبيستيان تيجالي.

أكد ياسر سالم مدير المنتخب في تصريحات إعلامية تركيز المنتخب على مباراته الأولى، وعدم التفكير في أي شيء آخر إلا الفوز في كل مباراة على حدة.

وقال: منتخب الإمارات يدخل البطولة بفريق يضم تقريباً 17 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في كأس الخليج، وبالتالي يتعامل مع البطولة بـ «القطعة»، وبالتركيز على كل مباراة، ولا مجال للحديث عن حلم اللقب، الذي سيكون هدفاً بالتأكيد، لكن الآن هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البحرين الشقيق حامل لقب النسخة الماضية.

على الجانب الآخر، شدد علي خصيف حارس منتخبنا وقائد «الأبيض» في «خليجي 25»، على جاهزية «حراس العرين» للبطولة المرتقبة، مشيداً بالروح القتالية التي يتحلى بها جميع اللاعبين، والجدية الكبيرة والتركيز خلال التدريبات وفي أورقة المعسكر الحالي بالبصرة، وشدد على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على ضرورة تقديم وجه جديد لـ «الأبيض»، بهدف السير بعيداً في البطولة، وأوضح أن المنتخب يفكر في المباراة الأولى أمام البحرين التي تعد أهم محطة بالنسبة لنا، حيث يعني الفوز بها الحصول على الثقة اللازمة لاستكمال مشوار البطولة.