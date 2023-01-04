طموحات كبيرة لـ «بناء الأجسام» عام 2023



دبي (الاتحاد)



بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، لأسرة الرياضات التي تمارس تحت إشرافه الإنجازات والمكاسب التي تحققت في عام 2022، ووصفها بالنوعية والمميزة، مؤكداً أنها تعكس الجهود الفنية والإدارية والتنظيمية التي بذلتها اللجان العاملة في الاتحاد، ومثنياً على أن المكاسب لم تقتصر على حصد الميداليات على المستوى الدولي رغم أهميتها، بل تنوعت في مختلف الجوانب والاتجاهات، ومنها في انخراط المرأة بممارسة رياضاته والكثير من الإيجابيات، داعياً أعضاء مجلس الإدارة، وجميع الكوادر الرياضية من لاعبين ومدربين وإداريين إلى مواصلة الجهود لتعزيز المكتسبات، والعمل بطموحات كبيرة في عام 2023.

من جانبه، وصف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، استضافة وتنظيم بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي بالحدث الدولي المميز، وذلك بعد أن حظيت البطولة بمشاركة قياسية لعدد اللاعبين واللاعبات وبلغ 615 رياضياً ورياضية من 29 دولة، وهو رقم غير مسبوق، مقارنة بالبطولات السابقة، حيث شهدت البطولة تحطيم نحو 50 رقماً قياسياً، فضلاً عن الإشادة من الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية، بالجهد الاستثنائي الذي رافق تنظيم البطولة، مبيناً أن عام 2022 شهد تفعيل رياضة اللياقة البدنية بشكل بارز، وذلك من خلال تنظيم البطولات المحلية وتشكيل المنتخب الوطني للرجال والنساء والمشاركة به في بطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان، وتحقيق ميداليات دولية.

وأثنى المري على مشاركة المرأة الإماراتية بقوة في البطولات الدولية في القوة البدنية واللياقة البدنية، ونجاحها في حصد ميداليات نوعية، وهي المرة الأولى التي تتمكن خلالها من تحقيق ميداليات مميزة في أقوى البطولات.

وأشاد الأمين العام بدور اللجنة النسائية الفاعل في التوعية بأهمية ممارسة المرأة للرياضة، من خلال ورش العمل التي أقامتها في الكثير من الصالات الرياضية

وأحرز لاعبو المنتخبات الوطنية في اللياقة البدنية وبناء الأجسام والقوة البدنية 122 ميدالية دولية، وهي 50 ميدالية ذهبية، و35 ميدالية فضية، و37 ميدالية برونزية.

وذلك في بطولات أسيا لبناء الأجسام والفيزيك وتحدي اللياقة البدنية في قيرغيزستان وبطولة دايموند كاب في عُمان، وبطولة دبي مصل كلاسيك، وبطولة العالم في إسبانيا، وفي بطولة العالم للمحترفين والهواة في الفجيرة، وبطولة مستر يونيفرس الدولية في معرض أبوظبي للياقة، وبطولة آسيا للقوة البدنية في منغوليا ودبي.

وفي الجانب الإداري، حصد ممثلو الإمارات 6 مناصب دولية في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، ويأتي في واجهتها نيل أعضاء مجلس الإدارة أحمد جوهر عضوية الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفيصل الزعابي منصب نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد بن ظبوي منصب رئيس لجنة اللياقة البدنية، ومحمد شاهين الحوسني عضوية اللجنة الفنية، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني عضوية اللجنة الطبية.

في سياق متصل، نجح اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بتعزيز التعاون المشترك مع الشركات الراعية لمنتخبات الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، خلال مشاركاتهم الدولية، ومنهم شركة نيوترند الراعي الرئيسي، مؤكداً أن التعاون الثنائي المشترك أسهم عن نجاحات مميزة.